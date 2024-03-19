HMD Global tarafından yapılan bir paylaşım, "2024 model Nokia 3310 geliyor" dedirtti. Ancak gizemli paylaşımla ilgili tek bir detay dahi bulunmuyor.

Şubat ayının başında bir açıklama paylaşan HMD Global, artık Nokia markalı akıllı telefonlar yerine kendi markasını taşıyan telefonlar satışa çıkaracağını duyurmuştu. Nokia'nın marka değerini neredeyse tamamen kaybetmiş olması, bu kararı şaşırtıcı olmaktan çıkarıyordu ancak HMD, yapmış olduğu yeni paylaşımla şaşırtmayı başardı.

Resmi X hesabı üzerinden "Bir ikon, bu mayıs geri dönüyor" şeklinde paylaşımda bulunan HMD Global, Ayrıca #Nokiaphones etiketi kullandı ve bir de görsel paylaştı. Hemen aşağıda görebileceğiniz görselde, 2017 yılında HMD Global tarafından yeniden piyasaya sürülen Nokia 3310'un 8 bit tasarımı yer alıyordu. Tahminler, "Artık Nokia telefon satmayacağız" diyen HMD Global'in 2024 model bir Nokia 3310 tanıtacağı yönünde.

Nokia 3310'un 8 bit görüntüsü

Dürüst olmak gerekirse 2024 model Nokia 3310'dan hangi özellikleri beklememiz gerektiğine dair en ufak ipucu yok. Ancak daha önce piyasaya sürülen modeller gibi tuşlu bir telefon olması, 4G desteği ile gelmesi olası. Android uygulama desteğine sahip olup olmayacağı hakkında tahminde bulunmak zor. 2017'de piyasaya sürülen Nokia 3310'un tasarımını ve özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

2017 yılında tanıtılan Nokia 3310'un tasarımı