İkonik seri Mustang, geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Mach-E ile elektrikli olmuştu. Şimdi ise daha uzun menzile sahip ve daha çabuk hızlanan 2024 Mustang Mach-E tanıtıldı.

Amerikalı otomotiv devi Ford, 2024 yılının Mustang Mach-E serisini tanıttı. Bu modellerin dış görünüşleri açısından çok bir fark olmasa da hem menzilleri, hem şarj süreleri hem de ivmelenmeleri daha iyi hâle gelmiş durumda. Aradaki fark da bazı alanlarda oldukça dikkat çekici. 2024 modellerini açıklamak için biraz geç kalmış olan Ford, bu durumu özellik geliştirmeleri ile telafi ediyor.

Ford dört yeni 2024 model Mustang Mach-E tanıttı. Bu modeller sırasıyla Select, Premium, GT ve Rally oldu. Serinin en pahalı üyesi olan Mustang Mach-E Rally için bir de video paylaşan Ford, aracın zorlu koşullara da hazır olduğunu gösterdi.

0'dan 100'e 3.3 saniye

Ford'dan gelen açıklamalarda, Mach-E GT'nin 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresinin 3.3 saniye olduğu belirtildi. Bu açıdan bakıldığında araç hem Tesla Model Y Performance'dan hem de Porsche Macan 4 Electric'ten daha çabuk hızlanabiliyor. Yaklaşık %20 daha hızlı şarj olabilen bu modellerin menzilleri de açıklandı. Elbette ki bu menziller tahmini ve kullanıma göre değişebiliyor.

Mustang Mach-E Select'in menzili 32 kilometre kadar arttı ve 402 kilometreyi buldu. Mach-E Premium'un menzili ise 515 kilometreye çıktı. Mach-E GT'nin menzili ise 16 kilometre arttı ve 450 kilometre oldu.

2024 Model Ford Mustang Mach-E Select modellerinin fiyatları 39 bin 995 dolardan başlayacak. Premium modellerin fiyatları 43 bin 995 dolardan, GT modellerin fiyatları 53 bin 995 dolardan başlarken Mach-E Rally modelinin fiyatı ise 59 bin 995 dolar olarak açıklandı.