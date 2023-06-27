Ford'un güncel fiyat listesi açıklandı. Marka, tüm otomobillerine zam yaptı. İşte Ford Haziran 2023 güncel fiyat listesi...
Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, fiyat listelerini güncelledi. Bundan birkaç hafta önce zaten zamlı fiyat açıklayan marka, kur kaynaklı olarak yeni bir zam yaptı. Ford'un 1 milyon TL altında tek bir modeli buluyor, o da artık yaşam döngüsünün sonuna gelen Fiesta...
Peki Ford'un açıkladığı Haziran 2023 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.
Ford araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|1 Haziran Başlangıç Fiyatı
|27 Haziran Başlangıç Fiyatı
|Fiesta
|780.600 TL
|858.400 TL
|Focus
|1.048.100 TL
|1.152.500 TL
|Puma
|1.011.400 TL
|1.112.300 TL
|Kuga
|1.291.900 TL
|1.420.700 TL
Fiesta fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.1L Ti-VCT 75PS, Benzinli
|Style, Manuel
|858.400 TL
|1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit
|Titanium, Otomatik
|1.174.300 TL
Fiesta opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|8.900 TL
|Style, Titanium
|Özel Renk (Manyetik Gri)
|20.000 TL
|Style, Titanium
|Konfor Paketi
|22.000 TL
|Style
|Teknoloji Paketi
|45.100 TL
|Titanium
|B&O Ses Sistemi Paketi
|42.300 TL
|Titanium
|Matrix Led Far Paketi
|52.500 TL
|Titanium
Focus fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli
|Trend X Sedan, Manuel
|1.152.500 TL
|1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli
|Trend X Sedan, Otomatik
|1.229.200 TL
|1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli
|Titanium Sedan, Otomatik
|1.245.200 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Trend X Sedan, Otomatik
|1.338.700 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Titanium Hatchback, Otomatik
|1.470.000 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Titanium Station Wagon, Otomatik
|1.491.900 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Active Hatchback, Otomatik
|1.470.000 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Active Station Wagon, Otomatik
|1.491.900 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|ST-Line Hatchback, Otomatik
|1.513.800 TL
|1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit
|Titanium Hatchback, Otomatik
|1.425.300 TL
|1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit
|Titanium Station Wagon, Otomatik
|1.447.100 TL
|1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit
|Active Hatchback, Otomatik
|1.425.300 TL
|1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit
|Active Station Wagon, Otomatik
|1.447.100 TL
|1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit
|ST-Line Hatchback, Otomatik
|1.425.300 TL
Focus opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|16.700 TL
|Trend X, Titanium, Active, ST-Line
|Özel Renk (Manyetik Gri, Fantastik Kırmızı)
|32.900 TL
|Trend X, Titanium, Active, ST-Line
|Ford Co-Pilot 360
|52.600 TL
|Titanium, Active, ST-Line
|Park Paketi
|30.700 TL
|Titanium, Active, ST-Line
|Açılabilir Panoramik Cam Tavan
|46.500 TL
|Titanium, Active, ST-Line
|Kış Paketi
|15.400 TL
|Titanium, Active, ST-Line
|Konfor Paket (4&5 Kapı)
|24.100 TL
|Titanium, Active, ST-Line
|Konfor Paket (SW)
|43.800 TL
|Titanium, Active
|B&O Müzik Sistemi
|17.600 TL
|Titanium, Active, ST-Line
|Stil Paketi
|35.100 TL
|Titanium, Active, ST-Line
Puma fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli
|Style, Manuel
|1.112.300 TL
|1.0L EcoBoost 125PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.202.400 TL
|1.0L EcoBoost 155PS, Hibrit
|ST-Line, Otomatik
|1.427.900 TL
Puma opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|17.500 TL
|Style, ST-Line
|Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Manyetik Gri)
|34.900 TL
|Style, ST-Line
|Kontrast Renk Tavan (Siyah -Kurşun Gri)
|8.800 TL
|ST-Line
|Konfor Paketi
|23.600 TL
|Style
|Çıkarılabilir Koltuk Kılıfı
|14.500 TL
|Style
|Teknoloji Paketi
|69.500 TL
|ST-Line
|Konfor Paketi
|40.800 TL
|ST-Line
|Açılabilir Panoramik Cam Tavan
|51.900 TL
|ST-Line
Kuga fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L EcoBoost 120PS, Benzinli
|Style, Manuel
|1.420.700 TL
|1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.517.500 TL
|1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli
|Titanium, Otomatik
|1.677.100 TL
|1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli
|ST-Line, Otomatik
|1.847.600 TL
|1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli
|ST-Line Black, Otomatik
|1.973.600 TL
Kuga opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|18.000 TL
|Style, ST-Line, Titanium
|Özel Renk (Platin Beyaz & Mercan Kırmızı & Manyetik Gri)
|35.900 TL
|Style, ST-Line, Titanium
|Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi & Göz Hizası Gösterge Paneli
|61.600 TL
|Titanium
|Teknoloji Paketi
|92.300 TL
|ST-Line, Titanium
|Konfor Paketi
|21.500 TL
|ST-Line, Titanium