Ford'un güncel fiyat listesi açıklandı. Marka, tüm otomobillerine zam yaptı. İşte Ford Haziran 2023 güncel fiyat listesi...

Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, fiyat listelerini güncelledi. Bundan birkaç hafta önce zaten zamlı fiyat açıklayan marka, kur kaynaklı olarak yeni bir zam yaptı. Ford'un 1 milyon TL altında tek bir modeli buluyor, o da artık yaşam döngüsünün sonuna gelen Fiesta...

Peki Ford'un açıkladığı Haziran 2023 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.

Ford araba fiyatları - Haziran 2023

Model 1 Haziran Başlangıç Fiyatı 27 Haziran Başlangıç Fiyatı Fiesta 780.600 TL 858.400 TL Focus 1.048.100 TL 1.152.500 TL Puma 1.011.400 TL 1.112.300 TL Kuga 1.291.900 TL 1.420.700 TL

Fiesta fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.1L Ti-VCT 75PS, Benzinli Style, Manuel 858.400 TL 1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Otomatik 1.174.300 TL

Fiesta opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 8.900 TL Style, Titanium Özel Renk (Manyetik Gri) 20.000 TL Style, Titanium Konfor Paketi 22.000 TL Style Teknoloji Paketi 45.100 TL Titanium B&O Ses Sistemi Paketi 42.300 TL Titanium Matrix Led Far Paketi 52.500 TL Titanium

Focus fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli Trend X Sedan, Manuel 1.152.500 TL 1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli Trend X Sedan, Otomatik 1.229.200 TL 1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli Titanium Sedan, Otomatik 1.245.200 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Trend X Sedan, Otomatik 1.338.700 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Titanium Hatchback, Otomatik 1.470.000 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Titanium Station Wagon, Otomatik 1.491.900 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Active Hatchback, Otomatik 1.470.000 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Active Station Wagon, Otomatik 1.491.900 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel ST-Line Hatchback, Otomatik 1.513.800 TL 1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium Hatchback, Otomatik 1.425.300 TL 1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium Station Wagon, Otomatik 1.447.100 TL 1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit Active Hatchback, Otomatik 1.425.300 TL 1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit Active Station Wagon, Otomatik 1.447.100 TL 1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit ST-Line Hatchback, Otomatik 1.425.300 TL

Focus opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.700 TL Trend X, Titanium, Active, ST-Line Özel Renk (Manyetik Gri, Fantastik Kırmızı) 32.900 TL Trend X, Titanium, Active, ST-Line Ford Co-Pilot 360 52.600 TL Titanium, Active, ST-Line Park Paketi 30.700 TL Titanium, Active, ST-Line Açılabilir Panoramik Cam Tavan 46.500 TL Titanium, Active, ST-Line Kış Paketi 15.400 TL Titanium, Active, ST-Line Konfor Paket (4&5 Kapı) 24.100 TL Titanium, Active, ST-Line Konfor Paket (SW) 43.800 TL Titanium, Active B&O Müzik Sistemi 17.600 TL Titanium, Active, ST-Line Stil Paketi 35.100 TL Titanium, Active, ST-Line

Puma fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli Style, Manuel 1.112.300 TL 1.0L EcoBoost 125PS, Benzinli Style, Otomatik 1.202.400 TL 1.0L EcoBoost 155PS, Hibrit ST-Line, Otomatik 1.427.900 TL

Puma opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 17.500 TL Style, ST-Line Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Manyetik Gri) 34.900 TL Style, ST-Line Kontrast Renk Tavan (Siyah -Kurşun Gri) 8.800 TL ST-Line Konfor Paketi 23.600 TL Style Çıkarılabilir Koltuk Kılıfı 14.500 TL Style Teknoloji Paketi 69.500 TL ST-Line Konfor Paketi 40.800 TL ST-Line Açılabilir Panoramik Cam Tavan 51.900 TL ST-Line

Kuga fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L EcoBoost 120PS, Benzinli Style, Manuel 1.420.700 TL 1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli Style, Otomatik 1.517.500 TL 1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli Titanium, Otomatik 1.677.100 TL 1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli ST-Line, Otomatik 1.847.600 TL 1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli ST-Line Black, Otomatik 1.973.600 TL

Kuga opsiyon fiyatları - Haziran 2023