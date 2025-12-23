Tümü Webekno
ChatGPT "Yıllık Özet" Duyuruldu: 2025'te Yapay Zekâyı Nasıl Kullandığınızı Gösteriyor

ChatGPT'ye de Spotify Wrapped benzeri yıllık özetler geldi. Ancak özetlere sadece birkaç ülkeden kullanıcılar erişebiliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yüz milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı konumunda bulunan ChatGPT, 2025 yılına veda ederken beklenmeyen bir özellike karşımıza çıktı. Öyle ki OpenAI, yaptıığı bir sürpriz açıklamayla ChatGPT’ye de yıllık özet özelliğinin eklendiğini duyurdu.

İlk olarak Spotify Wrapped ile başlayan, sonrasında ise her türden uygulamaya yayılan yıllık özetler, yıl boyunca o uygulamalarda neler yaptığınızı, kullanım alışkanlıklarınızı ve dahasını gösteriyordu. Şimdi ise benzer bir özellik “Yıl İncelemesi” ismiyle ChatGPT’ye geldi. Ancak hemen heyecanlanmayın çünkü her yerden erişilen bir şey değil.

ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan erişilebiliyor

ChatGPT’nin yıllık özetleri; ABD, Kanada, Birleşşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’da erişime açıldı. Direkt uygulamadaki ana sayfaya eklenen bölüm üzerinden görüntülenebiliyor. Aynı zamanda ChatGPT’ye sorarak da yıllık özete erişilebilecek. Özelliğin sadece ChatGPT’nin geçmiş konuşmaları hatırlamasını sağlayan hafıza işlevini açanlarda kullanılabileceğini de ekleyelim. Sadece 5 ülkede sunulan yıllık özetlere maalesef Türkiye’den erişim yok.

2

Özetler, yıl boyunca sohbet botuyla olan konuşma alışkanlıklarını kullanıcıya gösterecek. Toplamda ne kadar mesaj gönderdiğiniz, ChatGPT’yle konuşma stiliniz, en çok hangi konularda konuştuğunuz, en çok hangi gün mesaj gönderdiğiniz ve daha fazla konuda bilgiye erişilebiliyor. Ayrıca o yılki alışkanlıklarınıza göre yapay zekâyla oluşturulmuş size piksel tarzı bir görsel de sunuluyor. Bununla birlikte bir de yine alışkanlıklarınıza göre size bir isim de veriyor.

