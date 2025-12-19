Tümü Webekno
18 Yaş ve Altı İçin Yeni ChatGPT Kuralları Geldi! Çok Daha Güvenli Olacak

OpenAI, ChatGPT'ye genç yaştaki kullanıcılara yönelik yeni güvenlik önlemleri getirdi. Yapay zekâ aracı, çok daha güvenli bir deneyim sunacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, son zamanlarda çok ciddi eleştiri altındaydı. Öyle ki bunun ana nedeni, gençlere olan olumsuz etkileriydi. Birden fazla olayda ChatGPT’nin intihar vakalarında rolü olduğu iddia edilmiş, hatta bu konularda davalar açılmıştı. OpenAI da daha fazla güvenlik özelliği sunmak için çaba gösteriyordu.

Şirket, dün de yepyeni bir duyuru yaptı. Bu duyuruya göre ChatGPT’nin genç yaştaki kullanıcılara olan yaklaşımına yenilikler getirildi. Yeni kurallar, yapay zekâ aracının çok daha güvenli bir deneyim sunmasına imkân tanıyacak.

Gençlerin güvenliğini her şeyin önüne koyacak, onlara uygun davranacak

OpenAI, model davranışının konuşmalarda önemli olduğunun altını çiziyor. Öyle ki yetişkinler ile gençlerin farklı gelişimsel ihtiyaçları olduğunu belirterek ChatGPT’nin de buna göre davranması gerektiğini ifade etti. Yapılan değişikliklerin de bu kapsamda olduğu aktarıldı.

Yeni değişiklikler, **4 ana noktaya **odaklanacak. Buna göre yapay zekâ aracı, diğer hedefleriyle çelişse bile gençlerin güvenliğini her zaman her şeyin önüne koymaya başlayacak. Yani her hâlükârda ChatGPT’nin daha güvenli bir deneyim sunmaya odaklandığını göreceğiz. Umarız bu daha önce gördüğümüz olayların sayısını azaltır.

Bir diğer nokta ise çevrim dışı ilişkileri ve kaynakları teşvik ederek gerçek dünyada gençlerin destek almasına katkıda bulunmak. Üçüncüsü gençlere genç gibi davranması. Onlara tepeden bakmaması ve bir yetişkin gibi yaklaşmaması. Sonuncusu ise net beklentiler belirleyerek şeffaf olması. Teknoloji devi, tüm bu değişikliklerle ChatGPT’nin çok daha güvenli bir araç olmasını hedefliyor.

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
