Citroen, yenilenen C3 Aircross'u duyurdu. B-SUV segmentindeki otomobil, tasarımı ile mevcut modeli unutturacak. Citroen, önümüzdeki aylarda bu otomobil için büyük bir lansman düzenleyecek.

Fransız otomobil devi Citroen, düzenlediği bir etkinlikte yenilenen C3 Aircross'u duyurdu. Uzun zamandır değişim görmeyen otomobil, görenleri şaşırtacak türden tasarım detayları kazandı. Gelin hep birlikte yeni Citroen C3 Aircross'a yakından bakalım.

B-SUV segmentindeki C3 Aircross, artık oldukça sert hatlara sahip. Bu bağlamda; dümdüz inen ön ızgara, parçalı diyebileceğimiz LED farlarla karşımıza çıktı. Ayrıca Citroen'in yenilenen logosu da artık bu otomobilde bulunacak.

Karşınızda Citroen C3 Aircross

Aracın arka kısmına baktığımızda da sert hatlar görüyoruz. Arka aydınlatmalar, bir plastik bar ile birbirine bağlanmış durumda. Yeni logo, bu barın tam orta noktasına yerleştirildi. Ayrıca bagaj kapağında "Aircross" ibaresinin bulunacağını görüyoruz.

Citroen, duyurusunu gerçekleştirdiği yeni C3 Aircross'un iç kısmını şimdilik göstermedi. Şirket, yaz mevsiminde yeni bir lansman yapılacağını açıkladı. Bu lansman, aracın iç kısmını da görmemizi sağlayacak.

Citroen C3 Aircross'un kaput altıyla ilgili de detaylar paylaşılmadı. Ancak bu noktada bilinen bazı hususlar var. Edinilen bilgilere göre C3 Aircross, içten yanmalı versiyonların yanı sıra hibrit ve tam elektrikli versiyonlara da sahip olacak. Aracın mevcut versiyonunun 1.2 litrelik motor ile Türkiye'de satıldığını söyleyelim.

Yenilenen C3 Aircross, Opel'in yakın geçmişte tanıttığı Frontera isimli modeli ile benzer bir yapıda olacak. O otomobil ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.