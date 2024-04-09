Opel, Crossland'in yerini alacak yeni SUV'unu duyurdu. "Frontera" isimli otomobil, dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Araç, büyük olasılıkla Türkiye'ye de gelecek.

Stellantis bünyesinde çalışmalarını sürdüren Alman otomobil devi Opel, düzenlediği bir etkinlikte yeni SUV modelini duyurdu. "Frontera" olarak isimlendirilen otomobil, Crossland'in yerini alacak ve Dacia Duster, Nissan Qashqai gibi modellerle rekabet edecek. Şunu hemen belirtelim, Frontera aslında yeni bir isim değil. Opel, geçmişte bu isme sahip SUV'lar piyasaya sürmüştü. İsim, yeni model ile aramıza dönmüş oldu.

Aracın tasarımına baktığımız zaman sert hatlara sahip olacağını görüyoruz. Ancak Opel'in yeni tasarım dili, Frontera'da hemen kendini gösterecek. Bu bağlamda; markanın yeni ızgara tasarımı ve bununla birleşen LED far tasarımı, Frontera'da bizleri karşılayacak. Aracın arka kısmında ise parçalı aydınlatma tasarımı ve oldukça büyük bir Frontera ibaresi ile karşılaşacağız.

Karşınızda Opel Frontera

Opel Frontera'nın iç kısmına baktığımızda minimalist bir yaklaşım ile karşılaşıyoruz. 10 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ile aynı boyuttaki bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan otomobil, bu iç tasarımla da tüketiciyi memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Opel'in yakın bir gelecekte tüm özelliklerini duyuracağı yeni SUV tam elektrikli ve hibrit destekli motor seçenekleri sunacak. Opel, Frontera'nın motor seçeneklerine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı.

Opel Frontera ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Opel'in resmî lansmanı gerçekleştiğinde, bu otomobille ilgili tüm detayları sizlere aktaracağız.

Opel güncel fiyat listesi için :

Opel'in İngiltere'de neden Vauxhall ismini kullandığını biliyor muydunuz?