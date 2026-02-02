2025'te En Çok Satan Akıllı Telefonlar Açıklandı

Counterpoint Research, 2025 yılında dünyada en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı. Apple'ın listeyi domine ettiği görüldü.

2025 yılı da önceki yıllar gibi akıllı telefon sektörü için dolu dolu geçen bir yıl olmuştu. Tüm dünyada birçok farklı markanın modelleri milyonlarca insan tarafından satın alınmıştı. Peki geçen yıl boyunca en çok hangi telefon satıldı? Counterpoint Research isimli araştırma firması, geçen yıla ait verileri bizlerle buluşturdu.

Counterpoint’in araştırmalarına göre 2025’te akıllı telefon satışlarını Apple domine etmeyi başardı. Öyle ki teknoloji devi, ilk 10 arasına tamı tamına 7 model soktu. Onu Samsung takip ediyor. Gelin bu modellere bakalım.

2025’te dünyada en çok satan akıllı telefon modelleri

iPhone 16 iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy A16 5G Samsung Galaxy A06 5G iPhone 17 iPhone 15 Samsung Galaxy S25 Ultra iPhone 16e

Listeye baktığımızda Apple ve Samsung dışında ilk 10’da bir marka bulunmadığını görüyoruz. Bu modeller, toplam akıllı telefon satışların neredeyse %20’sini oluşturmayı başarmış. Normalde Samsung ve Apple’ın başa baş gittiğini görürüz ancak geçen yıl Apple’ın bariz bir üstünlüğü var.

Apple’ın geçen yılki amiral gemisi iPhone 16 modeli en çok satan model olmuş. Onu yine aynı seriden iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro takip ediyor. Eylül 2025’te çıkan iPhone 17 ise 4’üncü sırada. Samsung’un orta seviye modelleri A16 ve A06’yı beşinci ve altıncı sırada görüyoruz. Samsung’un yalnızca S25 Ultra modeli 9’uncu sıradan listeye girmiş. Apple'ın 2 yıl önceki telefonu iPhone 15, Samsung'un son nesil amiral gemisi S25 Ultra'dan daha fazla satıyor.

iPhone 17 modellerinin inanılmaz hızlı büyüme gösterdiği, 4 sıra yükselmeyi başardığı da Counterpoint tarafından vurgulanmış. Özellikle 120 Hz ekran ve daha birçok üst düzey özelliği getirip aynı fiyatta kalan standart iPhone 17’nin çok ilgi gördüğü belirtilmiş. Bu yüzden 2026’da iPhone 17 serisinden modelleri zirvede görmemiz olası.