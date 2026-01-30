9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

Redmi, 9000 mAh’lik devasa bir bataryayla gelen, harika özellikleri uygun fiyata sunan yeni telefonu Turbo 5 Max’i tanıttı.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de de büyük ilgi görmeyi başaran bir marka olan Redmi, uzun süredir büyük heyecanla beklenen yeni telefonu Redmi Turbo 5 Max’i Çin’de gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıttı.

Redmi Turbo 5 Max modeli, devasa bataryası ve gelişmiş işlemcisi gibi amiral gemisi seviyesinde özellikleri uygun denebilecek bir fiyata sunuyor. Cihazın ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran tasarımı, arkasında ise 2’li kamera kurulumu görüyoruz.

Redmi Turbo 5 Max neler sunuyor

Redmi Turbo 5 Max modeli** 6,83 inç boyutunda** AMOLED panele sahip 12-bit ekranla geliyor. HDR10+, Dolby Vision destekli bu ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 1280 x 2772 piksel çözünürlük görüyoruz. Ayrıca 3500 nit maksimum parlaklık ve 480 Hz dokunma örnekleme hızına da sahip.

Telefon, MediaTek tarafından birkaç hafta önce tanıtılan üst seviye performans vadeden yeni işlemci Dimensity 9500s’ten güç alıyor. Ona 16 GB’lık LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar çıkan UFS 4.1 depolama eşlik ediyor. Cihaz, Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile kutudan çıkıyor. Wi-Fi 6, IP69K dayanıklılık, Bluetooth 5.4 gibi özellikleri de var.

Arka tarafına baktığımızda 50 MP’lik OIS destekli ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş kamera görüyoruz. Önde ise f/2.2 açıklıkta 20 MP’lik selfie kamerası var. Telefonun en dikkat çeken özelliği şüphesiz bataryası. Öyle ki 100W hızlı şarj destekli 9000 mAh’lik devasa bir pille geliyor. Bu da uzun pil ömrü sunabilecek demek.

Redmi Turbo 5 Max teknik özellikleri

Ekran 6,83 inç, 120 Hz, 1280x2772 piksel, 3500 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9500s RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 20 MP Batarya 9000 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16)

Redmi Turbo 5 Max fiyatı