En Güçlü Ekran Kartlarından RTX 4090, Oyun Esnasında Aşırı Isınmadan Eridi [Video]

Bir yayıncı, RTX 4090 kartıyla yayın esnasında Marvel Rivals oynuyordu ve yayının bir bölümünde ekran kartından dumanlar gelmeye başladı...

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2026’nın daha ilk ayı yeni dolmuşken, üst düzey ekran kartlarıyla ilgili korkutucu bir olay gündeme geldi. Dünyanın en güçlü ekran kartlarından biri olarak gösterilen RTX 4090, bir oyun yayını sırasında kelimenin tam anlamıyla eridi.

Yayıncı “jessick”, Marvel Rivals oynarken MSI RTX 4090 Gaming X Trio ekran kartından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Görüntülerde kartın 16-pin güç bağlantısının yandığı, plastik kısmının eridiği ve kablonun içindeki bakır tellerin ortaya çıktığı net şekilde görülüyor. Hatta bağlantı noktasında küçük kıvılcımlar bile fark ediliyor.

Olayın yaşandığı anlar:

Olayın en şaşırtıcı yönlerinden biri ise bu tehlikeli duruma rağmen bilgisayarın hemen kapatılmaması oldu. Uzmanlara göre bilgisayar bileşenlerinden yanık kokusu ya da duman geliyorsa anında güç kesilmeli. Zira 600W’a kadar güç taşıyabilen bir ekran kartında yaşanacak zincirleme bir arıza, çok daha büyük hasarlara yol açabilir.

İncelenen sisteme göre sorun, büyük ihtimalle ekran kartını besleyen özel beyaz güç kablosunun tam oturmamasından kaynaklandı. Özellikle ilk nesil 12VHPWR (16-pin) güç konnektörlerinin son derece hassas olduğu, en ufak bir gevşeklik ya da bükülmenin bile aşırı ısınmaya ve erimeye yol açabildiği söyleniyor. Bir pin temasını kaybettiğinde yük diğer pinlere biniyor ve felaket kaçınılmaz oluyor.

Peki sizin geçmişte başınıza buna benzer bir olay geldi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

