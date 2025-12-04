Google, Chrome için 2025'in En İyi Eklentilerini Açıkladı (Ben Chrome Kullanmayı Bilmiyormuşum Diyeceksiniz)

Google, 2025 yılında verimlilikten yapay zekâya kadar hayatımızı kolaylaştıran en iyi Chrome eklentilerini açıkladı. İşte tarayıcınızda mutlaka olması gereken o eklentiler.

İnternet dünyasının devi Google, her yıl olduğu gibi 2025'in sonlarına yaklaşırken yılın en dikkat çekenlerini paylaşmaya devam ediyor. Özellikle bu yıl hayatımızın her alanına giren yapay zekâ teknolojileri, Google'ın favori Chrome eklentileri listesini de domine etmiş durumda.

Google, verimlilikten öğrenime, yaratıcılıktan alışverişe kadar tarayıcı deneyimini baştan aşağı değiştiren eklentileri seçti. Eğer hâlâ "tarayıcım sade kalsın" diyenlerdenseniz, bu listeyi gördükten sonra fikriniz değişebilir. İşte Google'a göre 2025'in en iyi Chrome eklentileri...

2025'in en iyi yapay zekâ destekli tarayıcı yardımcıları

Bu yıl Chrome, sıradan bir tarayıcı olmaktan çıkıp proaktif bir asistana dönüştü. Google'ın seçtiği ilk grup, tam da bu dönüşümü sağlayan araçlardan oluşuyor.

Monica: PDF dosyalarıyla sohbet etmenizi, web sayfalarını özetlemenizi sağlayan hepsi bir arada bir yapay zekâ asistanı. Akışınızı bozmadan içerik üretmenize yardımcı oluyor.

Sider: Tıpkı Monica gibi tarayıcı kenar çubuğuna yerleşen güçlü bir AI aracı. Analiz ve özetleme konusunda oldukça iddialı.

HARPA AI: "Web otomasyonunu" yapay zekâ ile birleştiriyor. Fiyat düşüşlerini takip etmekten veri izlemeye kadar birçok işi sizin yerinize otomatik hallediyor.

Quillbot: Yazı işleriyle uğraşanların vazgeçilmezi. Gelişmiş dil bilgisi kontrolü, metin yeniden yazma (paraphrase) ve yapay zekâ destekli metin üretimiyle yazım hatalarını tarihe gömüyor.

2025'in en iyi iş ve öğrenim eklentileri

Toplantı notu tutmaktan yorulanlar veya yeni bir dil öğrenmek isteyenler için Google bu yıl şu eklentileri öne çıkarıyor:

Fireflies.ai ve Bluedot: Bu iki eklenti, çevrim içi toplantılarınızı otomatik olarak kaydediyor, yazıya döküyor ve özetliyor. Artık "toplantıda ne konuşmuştuk?" derdi bitiyor.

QuestionAI: Öğrenciler için adeta bir cankurtaran. Karmaşık konuları açıklayan isteğe bağlı bir özel öğretmen gibi çalışıyor.

eJOY: Günlük internet gezintinizi dil öğrenme fırsatına çeviriyor. Videolardaki veya metinlerdeki kelimeleri anında çevirip öğrenmenize yardımcı oluyor.

2025'in en iyi yaratıcılık ve alışveriş eklentileri

Yapay zekâ her yerde olsa da insan yaratıcılığı ve bütçe yönetimi hâlâ çok önemli. Google bu kategoride iki isme dikkat çekiyor:

Adobe Photoshop: Efsanevi düzenleme araçlarını doğrudan tarayıcıya getiriyor. Program indirmeden görseller üzerinde hızlıca düzenleme yapmanızı sağlıyor.

Phia: Kişisel alışveriş asistanınız. Sekmeler arasında kaybolup fiyat karşılaştırması yapmanıza gerek kalmadan, tek tıkla en iyi fiyatı sizin için buluyor.

Google'ın seçimi bu yönde ama son söz her zaman kullanıcıda. Bu eklentilerden hangilerini kullanıyorsunuz veya hangisini hemen deneyeceksiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz...