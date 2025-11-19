Google, 2025 Yılının En İyi Oyun ve Uygulamalarını Açıkladı: İşte Tam Liste!

2025’in sonuna yaklaşırken Google bu yıl da “Google Play'in en iyi oyun ve uygulamaları” listesini yayımladı.
Google, bu yılın en yaratıcı, en etkileyici ve en kaliteli uygulama, oyun ve kitaplarını seçtiklerini söylerken liste, hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin yıl boyunca ilgi gösterdiği trendleri net bir şekilde yansıtıyor.
Yılın en iyi uygulaması, odaklanmayı kolaylaştıran Focus Friend by Hank Green olurken; en iyi oyun ödülü, dijital kart oyunu deneyimini başarıyla yansıtan Pokémon TCG Pocket’a gitti. Çoklu cihaz kategorilerinde ise yapay zekâ destekli görüntü oluşturma aracı Luminar ve platformlar arası kusursuz yarış deneyimi sunan Disney Speedstorm öne çıktı.
2025'in en iyi uygulamaları
- Yılın En İyi Uygulaması: Focus Friend (Hank Green)
- Yılın En İyi Oyunu: Pokémon TCG Pocket
- En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması: Luminar
- En İyi Çoklu Cihaz Oyunu: Disney Speedstorm
- Eğlence İçin En İyi Uygulama: Edits (Instagram uygulaması)
- Kişisel Gelişim İçin En İyi Uygulama: Focus Friend (Hank Green)
- Günlük Hayatın Vazgeçilmezi: Wiser – 15 Minute Audio Books
- En İyi Gizli Cevher: Pingo AI Language Learning
- Aileler İçin En İyi Uygulama: ABCmouse 2: Kids Learning Game
- Saatler İçin En İyi Uygulama: SleepisolBio: Sleep, Alarm
- Büyük Ekranlar İçin En İyi Uygulama: Goodnotes: Notes, Docs, PDF
- Arabalar İçin En İyi Uygulama: SoundCloud: The Music You Love
- XR (Artırılmış Gerçeklik) İçin En İyi Uygulama: Calm – Sleep, Meditate, Relax
2025'in en iyi oyunları
- En İyi Çok Oyunculu Oyun: Dunk City Dynasty
- En İyi “Aç Oyna” (Pick Up & Play) Oyunu: Candy Crush Solitaire
- En İyi Bağımsız Oyun: Chants of Sennaar
- En İyi Hikâye Anlatımı: Disco Elysium
- En İyi Süreklilik Gösteren Oyun: Wuthering Waves
- Play Pass’te En İyi Oyun: DREDGE
- PC için Google Play Games’te En İyi Oyun: Odin: Valhalla Rising
2025'in en iyi kitapları
- Favori Fantastik: The Raven Scholar – Antonia Hodgson
- Favori Gerilim: Famous Last Words – Gillian McAllister
- Favori Anı: This American Woman – Zarna Garg
- Favori İş Kitabı: The Ambition Trap: How to Stop Chasing and Start Living – Amina AlTai
- Favori Resimli Kitap: Wind Watchers – Micha Archer
- Favori Orta Seviye Kitap: Very Bad at Math – Hope Larson
Peki sizin için yılın en uygulamaları neler oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.