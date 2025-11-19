Google, 2025 Yılının En İyi Oyun ve Uygulamalarını Açıkladı: İşte Tam Liste!

Google her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl bitmeden 2025'in en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı. Peki listede hangi uygulamalar var?

2025’in sonuna yaklaşırken Google bu yıl da “Google Play'in en iyi oyun ve uygulamaları” listesini yayımladı.

Google, bu yılın en yaratıcı, en etkileyici ve en kaliteli uygulama, oyun ve kitaplarını seçtiklerini söylerken liste, hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin yıl boyunca ilgi gösterdiği trendleri net bir şekilde yansıtıyor.

Yılın en iyi uygulaması, odaklanmayı kolaylaştıran Focus Friend by Hank Green olurken; en iyi oyun ödülü, dijital kart oyunu deneyimini başarıyla yansıtan Pokémon TCG Pocket’a gitti. Çoklu cihaz kategorilerinde ise yapay zekâ destekli görüntü oluşturma aracı Luminar ve platformlar arası kusursuz yarış deneyimi sunan Disney Speedstorm öne çıktı.

2025'in en iyi uygulamaları

Yılın En İyi Uygulaması : Focus Friend (Hank Green)

: Focus Friend (Hank Green) Yılın En İyi Oyunu : Pokémon TCG Pocket

: Pokémon TCG Pocket En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması : Luminar

: Luminar En İyi Çoklu Cihaz Oyunu : Disney Speedstorm

: Disney Speedstorm Eğlence İçin En İyi Uygulama : Edits (Instagram uygulaması)

: Edits (Instagram uygulaması) Kişisel Gelişim İçin En İyi Uygulama : Focus Friend (Hank Green)

: Focus Friend (Hank Green) Günlük Hayatın Vazgeçilmezi : Wiser – 15 Minute Audio Books

: Wiser – 15 Minute Audio Books En İyi Gizli Cevher : Pingo AI Language Learning

: Pingo AI Language Learning Aileler İçin En İyi Uygulama : ABCmouse 2: Kids Learning Game

: ABCmouse 2: Kids Learning Game Saatler İçin En İyi Uygulama : SleepisolBio: Sleep, Alarm

: SleepisolBio: Sleep, Alarm Büyük Ekranlar İçin En İyi Uygulama : Goodnotes: Notes, Docs, PDF

: Goodnotes: Notes, Docs, PDF Arabalar İçin En İyi Uygulama : SoundCloud: The Music You Love

: SoundCloud: The Music You Love XR (Artırılmış Gerçeklik) İçin En İyi Uygulama: Calm – Sleep, Meditate, Relax

2025'in en iyi oyunları

En İyi Çok Oyunculu Oyun : Dunk City Dynasty

: Dunk City Dynasty En İyi “Aç Oyna” (Pick Up & Play) Oyunu : Candy Crush Solitaire

: Candy Crush Solitaire En İyi Bağımsız Oyun : Chants of Sennaar

: Chants of Sennaar En İyi Hikâye Anlatımı : Disco Elysium

: Disco Elysium En İyi Süreklilik Gösteren Oyun : Wuthering Waves

: Wuthering Waves Play Pass’te En İyi Oyun : DREDGE

: DREDGE PC için Google Play Games’te En İyi Oyun: Odin: Valhalla Rising

2025'in en iyi kitapları

Favori Fantastik : The Raven Scholar – Antonia Hodgson

: The Raven Scholar – Antonia Hodgson Favori Gerilim : Famous Last Words – Gillian McAllister

: Famous Last Words – Gillian McAllister Favori Anı : This American Woman – Zarna Garg

: This American Woman – Zarna Garg Favori İş Kitabı : The Ambition Trap: How to Stop Chasing and Start Living – Amina AlTai

: The Ambition Trap: How to Stop Chasing and Start Living – Amina AlTai Favori Resimli Kitap : Wind Watchers – Micha Archer

: Wind Watchers – Micha Archer Favori Orta Seviye Kitap: Very Bad at Math – Hope Larson

Peki sizin için yılın en uygulamaları neler oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.