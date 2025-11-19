Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google, 2025 Yılının En İyi Oyun ve Uygulamalarını Açıkladı: İşte Tam Liste!

Google her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl bitmeden 2025'in en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı. Peki listede hangi uygulamalar var?

Google, 2025 Yılının En İyi Oyun ve Uygulamalarını Açıkladı: İşte Tam Liste!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2025’in sonuna yaklaşırken Google bu yıl da “Google Play'in en iyi oyun ve uygulamaları” listesini yayımladı.

Google, bu yılın en yaratıcı, en etkileyici ve en kaliteli uygulama, oyun ve kitaplarını seçtiklerini söylerken liste, hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin yıl boyunca ilgi gösterdiği trendleri net bir şekilde yansıtıyor.

Yılın en iyi uygulaması, odaklanmayı kolaylaştıran Focus Friend by Hank Green olurken; en iyi oyun ödülü, dijital kart oyunu deneyimini başarıyla yansıtan Pokémon TCG Pocket’a gitti. Çoklu cihaz kategorilerinde ise yapay zekâ destekli görüntü oluşturma aracı Luminar ve platformlar arası kusursuz yarış deneyimi sunan Disney Speedstorm öne çıktı.

2025'in en iyi uygulamaları

2

  • Yılın En İyi Uygulaması: Focus Friend (Hank Green)
  • Yılın En İyi Oyunu: Pokémon TCG Pocket
  • En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması: Luminar
  • En İyi Çoklu Cihaz Oyunu: Disney Speedstorm
  • Eğlence İçin En İyi Uygulama: Edits (Instagram uygulaması)
  • Kişisel Gelişim İçin En İyi Uygulama: Focus Friend (Hank Green)
  • Günlük Hayatın Vazgeçilmezi: Wiser – 15 Minute Audio Books
  • En İyi Gizli Cevher: Pingo AI Language Learning
  • Aileler İçin En İyi Uygulama: ABCmouse 2: Kids Learning Game
  • Saatler İçin En İyi Uygulama: SleepisolBio: Sleep, Alarm
  • Büyük Ekranlar İçin En İyi Uygulama: Goodnotes: Notes, Docs, PDF
  • Arabalar İçin En İyi Uygulama: SoundCloud: The Music You Love
  • XR (Artırılmış Gerçeklik) İçin En İyi Uygulama: Calm – Sleep, Meditate, Relax

2025'in en iyi oyunları

3

  • En İyi Çok Oyunculu Oyun: Dunk City Dynasty
  • En İyi “Aç Oyna” (Pick Up & Play) Oyunu: Candy Crush Solitaire
  • En İyi Bağımsız Oyun: Chants of Sennaar
  • En İyi Hikâye Anlatımı: Disco Elysium
  • En İyi Süreklilik Gösteren Oyun: Wuthering Waves
  • Play Pass’te En İyi Oyun: DREDGE
  • PC için Google Play Games’te En İyi Oyun: Odin: Valhalla Rising

2025'in en iyi kitapları

4

  • Favori Fantastik: The Raven Scholar – Antonia Hodgson
  • Favori Gerilim: Famous Last Words – Gillian McAllister
  • Favori Anı: This American Woman – Zarna Garg
  • Favori İş Kitabı: The Ambition Trap: How to Stop Chasing and Start Living – Amina AlTai
  • Favori Resimli Kitap: Wind Watchers – Micha Archer
  • Favori Orta Seviye Kitap: Very Bad at Math – Hope Larson
Google Chrome'da Kritik Güvenlik Açığı: Bu Güncellemeyi Hemen Yapın! Google Chrome'da Kritik Güvenlik Açığı: Bu Güncellemeyi Hemen Yapın!
Logitech, Siber Saldırıya Uğradı: Veriler Çalındı! Logitech, Siber Saldırıya Uğradı: Veriler Çalındı!

Peki sizin için yılın en uygulamaları neler oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim