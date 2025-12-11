Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025’te Game Pass’in En Çok Oynanan Oyunu Belli Oldu

Xbox, 2025’te Game Pass’te en çok oynanan serinin Call of Duty olduğunu açıkladı. Black Ops 7’nin de etkisiyle CoD, yılın toplam oyuncu ve oynanış süresi lideri oldu.

2025’te Game Pass’in En Çok Oynanan Oyunu Belli Oldu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Xbox’ın 2025 verileri, Game Pass’in en çok oynanan serisinin Call of Duty olduğunu ortaya koydu. Aboneler yıl boyunca CoD oyunlarına diğer tüm markalardan daha fazla zaman ayırdı. Bu durum, serinin hâlâ güçlü bir oyuncu sadakati taşıdığını gösteriyor.

Serinin yükselişinde Black Ops 7’nin çıkar çıkmaz Game Pass’e eklenmesi etkili oldu. Yeni oyunun eleştirilere rağmen yüksek ilgi görmesi, abonelik sisteminde büyük bir trafik artışı yarattı. Oyuncular özellikle çoklu oyuncu tarafında yoğun bir aktivite sağladı.

Call of Duty’nin 2025 performansı, Game Pass’in büyük markalarla “ilk gün” stratejisinin ne kadar etkili olduğunu da kanıtladı. Xbox, bu hamleyle hem abone etkileşimini artırdı hem de platformun değerini güçlendirdi. Call of Duty cephesi ise yeni yaklaşımın gelecekte de sürebileceğini gösteriyor.

Yıl boyunca sağlanan bu başarı, serinin hâlâ pazardaki en güçlü markalardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Game Pass’in 2025 lideri olması, oyuncu davranışlarının nasıl değiştiğine dair önemli ipuçları da sunuyor.

Call Of Duty Xbox

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim