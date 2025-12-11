2025’te Game Pass’in En Çok Oynanan Oyunu Belli Oldu

Xbox, 2025’te Game Pass’te en çok oynanan serinin Call of Duty olduğunu açıkladı. Black Ops 7’nin de etkisiyle CoD, yılın toplam oyuncu ve oynanış süresi lideri oldu.

Xbox’ın 2025 verileri, Game Pass’in en çok oynanan serisinin Call of Duty olduğunu ortaya koydu. Aboneler yıl boyunca CoD oyunlarına diğer tüm markalardan daha fazla zaman ayırdı. Bu durum, serinin hâlâ güçlü bir oyuncu sadakati taşıdığını gösteriyor.

Serinin yükselişinde Black Ops 7’nin çıkar çıkmaz Game Pass’e eklenmesi etkili oldu. Yeni oyunun eleştirilere rağmen yüksek ilgi görmesi, abonelik sisteminde büyük bir trafik artışı yarattı. Oyuncular özellikle çoklu oyuncu tarafında yoğun bir aktivite sağladı.

In addition to #1 in November, @CallofDuty closed out 2025 as the #1 franchise on Xbox Game Pass for total players and hours all year 🫡



Here’s to @CallofDuty & its worldwide community. Season 1 of #BlackOps7 + Call of Duty: Warzone is just getting warmed up. — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) December 10, 2025

Call of Duty’nin 2025 performansı, Game Pass’in büyük markalarla “ilk gün” stratejisinin ne kadar etkili olduğunu da kanıtladı. Xbox, bu hamleyle hem abone etkileşimini artırdı hem de platformun değerini güçlendirdi. Call of Duty cephesi ise yeni yaklaşımın gelecekte de sürebileceğini gösteriyor.

Yıl boyunca sağlanan bu başarı, serinin hâlâ pazardaki en güçlü markalardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Game Pass’in 2025 lideri olması, oyuncu davranışlarının nasıl değiştiğine dair önemli ipuçları da sunuyor.