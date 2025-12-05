Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Dünyanın en popüler film ve dizi platformu Netflix, çok iyi dizileri bünyesinde barındırıyor. Biz de hiç sıkılmadan izleyeceğiniz en iyi orijinal Netflix dizilerini derledik.

Netflix, 300 milyonu aşan abonesiyle şu anda dünyanın en popüler film ve dizi platformu konumunda bulunuyor. Netflix’i bu kadar popüler yapan en önemli faktörlerden biri de kuşkusuz sunduğu diziler. Öyle ki Netflix imzalı birçok sevilen ve kaliteli yapıma şu anda ulaşmanız mümkün.

Biz de bu içeriğimizde şu anda izleyebileceğiniz en iyi orijinal Netflix dizilerini listeledik. Tabii ki bu dizilerin sayısı bir hayli fazla. Biz sadece öne çıkan yapımları vermeye çalıştık. Listenin sadece Netflix imzalı dizilerden oluştuğunu belirtelim. Netflix’te olan ancak başka şirketlere ait diziler yok. Lafı çok uzatmadan gelin listeye geçelim.

Stranger Things

Yıl : 2016-2025

: 2016-2025 Türü : Bilim kurgu, korku, dram

: Bilim kurgu, korku, dram IMDb Puanı: 8.6

Stranger Things, şüphesiz Netflix tarihinin en büyük dizisi. 5. sezonuyla bize veda edecek yapım, herkes tarafından çok seviliyor. Duffer Kardeşler tarafından yaratılan yapım, bizi 1980'lerin Indiana eyaletindeki küçük bir kasabaya, Hawkins'e götürüyor. Burada bir grup çocuktan birinin kaçırılmasının ardından yaşanan esrarengiz olayları izliyoruz. Hükûmet deneyleri, alternatif bir evren, 80'lerin harika havası ve müzikleri gibi detaylarıyla sizi ekrana kilitliyor. İzlemediyseniz çok spoiler vermeden detaylarına inmiyoruz o yüzden diziyi izlemenizi öneririz.

Wednesday

Yıl : 2022-

: 2022- Türü : Fantastik

: Fantastik IMDb Puanı: 8.0

Addams Ailesi'nin tuhaf ve gotik kızı Wednesday Addams'a odaklanan dizi, ünlü yönetmen Tim Burton'ın imzasıyla hayat buldu. Wednesday'in Nevermore Akademisi'ne gönderilmesiyle başlayan hikâye, genç kızın kendine has yöntemleriyle bir dizi gizemli cinayeti araştırmasını ve okulun 25 yıllık sırrını çözmeye çalışmasını konu alıyor.

Dark

Yıl : 2017-2020

: 2017-2020 Türü : Bilim kurgu

: Bilim kurgu IMDb Puanı: 8.7

Netflix'in ilk Almanca orijinal dizisi olan Dark, karmaşık zaman yolculuğu teması ve derin felsefi sorgulamalarıyla izleyiciyi zorlayan ancak bir o kadar da ödüllendiren bir yapım. Almanya'nın küçük bir kasabası olan Winden'de kaybolan iki çocuğun ardından yaşananları anlatıyor. Kasvetli atmosferi, mükemmel müzikleri ve olay örgüsünün ince işçiliği sayesinde kısa sürede izleyenlerin favorisi olmayı başarmıştı.

When They See Us

Yıl : 2019

: 2019 Türü : Dram, tarih, suç

: Dram, tarih, suç IMDb Puanı: 8.8

Bir mini dizi olan When They See Us, 1989 yılında New York Central Park'ta yaşanan ve "Central Park Beşlisi" olarak bilinen olayın gerçek hikâyesini anlatıyor. Sadece bir suç draması değil, aynı zamanda umut, direnç ve adalet arayışının da bir portresi olmasıyla sizi izlerken ekrana kilitleyecek.

Arcane

Yıl : 2021-2024

: 2021-2024 Türü : Animasyon, fantastik

: Animasyon, fantastik IMDb Puanı: 9.0

Riot Games'in popüler video oyunu League of Legends evreninde geçen Arcane, şüphesiz Netflix'in şu ana kadar yaptığı en iyi işlerden biri. Zengin ve ilerici şehir Piltover ile yoksul, yeraltı şehri Zaun arasındaki gerilimli çatışmayı konu edinirken merkezine Jinx ve Vi isimli iki kardeşi alıyor.

Narcos

Yıl : 2015-2017

: 2015-2017 Türü : Suç

: Suç IMDb Puanı: 8.7

Narcos, Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinin hikâyesini anlatan bir yapım. Özellikle ilk 2 sezonunda 1980'lerde zirveye çıkan ve dünyanın en tehlikeli suçlularından biri haline gelen Pablo Escobar'a odaklanmasıyla öne çıktığını söyleyebiliriz.

The Crown

Yıl : 2016-2023

: 2016-2023 Türü : Tarih

: Tarih IMDb Puanı: 8.6

Tarihe ve İngiltere'ye ilgisi olanların kesinlikle göz atması gereken The Crown, İngiliz Kraliyet ailesinin geçmişine odaklanıyor.1940'lardan günümüze kadar İngiltere'nin siyasi ve kişisel olaylarını, kraliyet ailesinin gözünden anlatıyor.

Mindhunter

Yıl : 2017-2019

: 2017-2019 Türü : Suç, dram

: Suç, dram IMDb Puanı: 8,6

Ünlü yönetmen David Fincher'ın yapımcılığını üstlendiği Mindhunter, 1970'lerin sonlarında, FBI ajanlarının seri katillerin psikolojisini anlamak ve suç profilini oluşturmak için bir araştırma birimi kurmasını konu alıyor. Dizi, gerçek hayattaki seri katillerle yapılan röportajlara ve bu röportajlardan elde edilen verilerin, ileride işlenebilecek suçların önlenmesinde nasıl kullanıldığına odaklanıyor.

House of Cards

Yıl : 2013-2018

: 2013-2018 Türü : Politik, dram

: Politik, dram IMDb Puanı: 8.6

Netflix'in orijinal içeriklerinin uluslararası platformda tanınmasını sağlayan ilk büyük başarılardan biri olan House of Cards, acımasız ve hırslı politikacı Frank Underwood'un Washington'daki güç mücadelesini ve yükselişini anlatıyor. Dizinin en çarpıcı özelliklerinden biri, ana karakter Frank'in sık sık dördüncü duvarı yıkarak doğrudan izleyiciyle konuşması ve planlarını, düşüncelerini onlarla paylaşması diyebiliriz. Siyaset dünyasının kirli yüzünü, entrikalarını ve güç oyunlarını göstermesi de onu öne çıkaran unsurlardan.

Daredevil

Yıl : 2015-2018

: 2015-2018 Türü : Suç, aksiyon

: Suç, aksiyon IMDb Puanı: 8.6

Daha sonra Disney+'ta yayımlanan versiyonu gelse de Netflix'in orijinal Daredevil dizisi, en iyi Marvel işlerinden biri. Küçükken görme yeteneğini kaybeden ancak diğer duyuları inanılmaz derecede gelişen avukat Matt Murdock'ın karanlık ve sokak düzeyindeki kahramanlarından Daredevil oluşunu ve yaşadıklarını izliyoruz. Daredevil'ı diğer Marvel yapımlarından ayıran şey; daha sert, şiddetli, karanlık bir yapım olması.

Ozark

Yıl : 2017-2022

: 2017-2022 Türü : Suç

: Suç IMDb Puanı: 8.4

Marty Byrde adlı finansal danışmanın, çalıştığı Meksikalı uyuşturucu kartelinin parasını aklamak için ailesiyle birlikte Chicago'dan Missouri'deki Ozarks bölgesine taşınmak zorunda kalmasını konu alan Ozark, sizi gerim gerim gerecek bir dizi. Kasvetli ve puslu atmosferi, çarpıcı karakter gelişimleri ve beklenmedik olay örgüsüyle izleyiciyi sürekli diken üstünde tutmayı başarıyor.

The Queen's Gambit

Yıl : 2020

: 2020 Türü : Dram

: Dram IMDb Puanı: 8.5

Netflix'in çıkardığı en iyi mini dizilerden biri olan The Queen's Gambit, genç yaşta satranca ilgi duymaya başlayan yetim Beth Harmon'ın satranç dünyasında yükselişi ve başarıya ulaşma çabalarını konu ediniyor.

Kesin göz atmanız gereken diğer orijinal Netflix dizileri