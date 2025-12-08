GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 daha da ertelenince mod yapımcıları GTA 5 üzerinde yeni çalışmalar yapmaya başladı. FV Mods ismindeki modçunun yaptığı modlar ise oyunun haritasını komple değiştiriyor.

Rockstar Games, GTA 6 geliştirme sürecine devam ederken bir mod geliştiricisi kendi GTA evrenini yaratmaya çoktan başladı bile. FV Mods adlı bir modçu, GTA 5’e peş peşe eklediği dev harita paketleriyle oyunu âdeta “dünyanın en tuhaf turizm rehberi”ne dönüştürdü.

Seri Kanada’nın kırsal bölgelerinden esinlenen, çam ormanları ve çiftlik arazileriyle dolu Oldburries ile başladı. Ardından doğa parkı görünümündeki ama aynı zamanda bir yarış pistini andıran Largo Hillio adası geldi ve haritaya dev bir asma köprüyle bağlandı. Son halka ise kıtaları birleştiren sekiz şeritli otoyol uzantısı European Freeway Project oldu.

Gelecekte yeni haritalar da gelebilir

FV Mods, Nexus sayfasında motivasyonunu “GTA 5 on yıllık olabilir ama bu haritanın genişleyemeyeceği anlamına gelmiyor.” ifadesiyle açıklıyor. Yani gelecekte daha fazla harita paketleri de görebiliriz.

İşin en çarpıcı tarafı ise üç haritanın aynı anda yüklenebilmesi. Böylece GTA 5, bir anda kendi kendinize kurguladığınız bir uçuş simülatörüne dönüşüyor. Tek fark, pırıl pırıl havaalanları yerine Kanada’nın sessiz bir kasabasına çaldığınız bir uçakla iniş yapıyor olmanız.

Yani özetle Kanada kırsalında dolaşmak, ormanlarla çevrili bir yarış adasına uçmak ve bir Avrupa otoyolunda hız yapmak isterseniz, GTA 6 ile Vice City’ye dönmeden önce bu modlar tam size göre.