Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Geçtiğimiz Black Friday indirimlerindeki satışlarıyla Xbox'ı bile geçmeyi başaran NEX Playground'a dair akıllardaki pek çok soru işaretini sizler için yanıtladık.

Black Friday indirimleri geride kalırken sosyal medyaya düşen satış rakamları oyun dünyasını epey karıştırdı. Hafta sonu viral olan verilere göre bu seneki alışveriş çılgınlığında zirvede beklendiği gibi PlayStation 5 ve yeni çıkan Switch 2 vardı ancak üçüncü sırayı Xbox Series konsolları değil, NEX Playground adı verilen küçük bir kutu aldı.

Milyar dolarlık Microsoft'un oyun devinin, "basit" görünen bu aile eğlence sisteminin gerisinde kalması sosyal medyada viral oldu. Peki Xbox'ı bile sollayan bu NEX Playground aslında tam olarak neyin nesi?

NEX Playground nedir?

NEX Playground, aslında avucuna sığacak kadar küçük (bir Rubik küpü boyutlarında) bir oyun konsolu ancak onu PS5 veya Xbox'tan ayıran en temel özellik şu ki hiçbir kontrolcü veya kumandası yok.

Cihazın üzerinde yerleşik bir yapay zekâ kamerası var. Bu kamerayı televizyonunuza bağlıyorsunuz, karşısına geçiyorsunuz ve vücudunuz "kontrolcü" oluyor. Hatırlayanlar olacaktır, eski Xbox 360 zamanındaki Kinect teknolojisinin çok daha modern, hassas ve küçük hâli gibi düşünebilirsiniz.

Neden bu kadar çok satıyor?

Xbox'tan daha fazla satılmasının arkasında muhtemelen "sadece oyunculara değil, tüm aileye" hitap etmesi yatıyor.

Sıfır Kurulum Derdi : Fişe tak, HDMI ile televizyona bağla, bitti. Karmaşık güncellemeler veya kol eşleştirme derdi yok.

: Fişe tak, HDMI ile televizyona bağla, bitti. Karmaşık güncellemeler veya kol eşleştirme derdi yok. Harekete Geçiriyor : Çocukları (ve yetişkinleri) koltuktan kaldırıp zıplatan, terleten oyunları var. "Dijital spor salonu" gibi pazarlandığı için ebeveynler tarafından çok seviliyor.

: Çocukları (ve yetişkinleri) koltuktan kaldırıp zıplatan, terleten oyunları var. "Dijital spor salonu" gibi pazarlandığı için ebeveynler tarafından çok seviliyor. Mahremiyet Odaklı: Cihazdaki kamera görüntüleri kaydetmiyor veya internete yüklemiyor. Sadece hareketi algılayıp oyuna çeviriyor.

Hangi oyunlar oynanabiliyor?

Bu cihazda "Call of Duty" veya "GTA" gibi oyunlar yok. Tamamen parti, dans ve hareket oyunlarına odaklanıyor. Kütüphanesinde en çok dikkat çeken oyunlar ise şunlar:

Starri : Müzik eşliğinde hareket ettiğiniz, ritim tuttuğunuz popüler bir oyun.

: Müzik eşliğinde hareket ettiğiniz, ritim tuttuğunuz popüler bir oyun. Active Arcade : Spor ve refleksi birleştiren mini oyunlar serisi.

: Spor ve refleksi birleştiren mini oyunlar serisi. Çocuk Favorileri: Peppa Pig, Fruit Ninja (meyveleri elinle havada kesiyorsun) ve Whac-A-Mole (köstebek vurma) gibi lisanslı oyunlar.

Fiyatı ne kadar?

Black Friday döneminde Xbox'ı geçmesinin en büyük sebebi "hediyelik" fiyat bandına inmesiydi. Globalde normalde 199 dolar civarında satılan cihaz, indirimlerde 179 - 189 dolar bandına kadar düştü.

Ülkemizde ise büyük teknoloji marketlerinde resmî ve yaygın bir dağıtıma sahip değil. Genelde yurt dışından getirtiliyor veya bazı ithalatçı firmalarca satılıyor. Güncel kurlarla ve vergilerle Türkiye'ye maliyeti (ithalat ücretleri dâhil) 15.000 TL - 20.000 TL bandında.

Yani görünüşe göre pek çok insan Black Friday'de sadece "grafik kalitesi" değil, ailece salonda zıplayıp eğlenebilecekleri daha basit ve samimi bir deneyim aramışlar. Xbox'ın bu "küçük kutuya" yenilmesi, oyun dünyasında "donanım gücü her şey değildir" tartışmasını da yeniden alevlendirmiş durumda.