Türkiye'den de İzlenebilecek Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Nasıl İzlenir? (Görsel Şölene Hazır Olun)

Yılın en büyük meteor yağmurlarından olan Geminid Meteor Yağmuru'na çok az süre kaldı. Peki gözlerini alamayacağınız bu gök olayı ne zaman? Nasıl izlenir? Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

Her yıl düzenli olarak Dünya yüzeyinden de gözlemlenen gök olayları yaşanıyor. Meteor yağmjurları da şüphesiz bunlardan en çok dikkat çekenleri. Aralık ayında uzay meraklılarının çok beklediği Geminid Meteor Yağmuru gerçekleşecek. Gökyüzünde şölenle karşılaşmamıza az bir süre kaldı.

Peki her yıl gerçekleşen Geminid Metor Yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Türkiye’den de görülebilecek mi? Ne kadar sürecek? Harika anlara şahit olmanızı sağlayacak bu meteor yağmuru hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Geminid Meteor Yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Hangi günler gözle görülebilir olacak?

Geminid Meteor Yağmuru, 13 Aralık ila 14 Aralık günlerinde Dünya çapında çıplak gözle görülebilir hâle gelecek. Bu tarihler, meteor yağmurunun zirve yaptığı anlar olacak. 13 Aralık Cumartesi gecesini 14 Aralık Pazar’a bağlayan gecenin gözlem için en iyi gece olacağını söyleyebiliriz. Önceki ve sonraki gecelerde de gözlem mümkün.

Yağmurun aslında 19 Kasım ile 24 Aralık arasında gerçekleştiğini belirtelim. Ancak bu sürecin büyük bir çoğunluğunda Dünya’dan görmek mümkün değil. Bu yüzden de zirve yaptığı 13-14 tarihleri bilim insanları tarafından işaret ediliyor.

Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?

Evet, Geminid Meteor Yağmuru, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’den de gözlemlenebilecek. 13-14 Aralık tarihlerinde gece olduğunda kafanızı gökyüzüne çevirerek meteor yağmurunu gözlemleyebilirsiniz. Ancak ışık kirliliği alanlardan uzaklaşmanız gerek.

Nasıl izlenir? Saatte kaç meteor görülecek?

Geminid Meteor Yağmuru’nu izlemek için herhangi bir ekipmana ihtiyaç yok. Çıplak gözleriniz ve biraz sabırlı olmanız yeterli olacak. Yapmanız gereken şey, daha karanlık bölgelere gitmek. İstanbul’da şehir ortasında tahmin edebileceğiniz gibi görmeniz mümkün değil. Işık kirliliğinin olmadığı yerlere gitmelisiniz.

Ayrıca bu tarihlerde Ay, son dördün evresinde olacak. Bu da Ay'ın gece yarısından sonra doğacağı ve gökyüzünü bir miktar aydınlatacağı anlamına geliyor. Ay doğmadan önceki akşam saatleri veya Ay ışığının çok baskın olmadığı anlar, sönük meteorları yakalamak için en iyi zaman aralığı olabilir.

Geminid ismi verilen bu gök olayında saatte 100 civarlarına kadar çıkan meteor görme ihtimaliniz var. Bu yüzden biraz sabırlı olursanız 13 Aralık gecesi harika anlara şahit olabilirsiniz.