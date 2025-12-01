Tümü Webekno
2025'in En Kötü Oyunu MindsEye Ücretsiz Oldu (Nasıl Edinebileceğinizi Anlattık)

2025'in hem oyunculara hem de eleştirmenlere göre en kötü oyunu olan MindsEye, yeni bir ücretsiz paketiyle oyuncuların karşısında. Peki bu paket neleri kapsıyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2025'in Metacritic'e göre en kötü oyunu olan MindsEye, oyuncuları geri kazanmak için yeni bir hamle yaptı. PlayStation Store ve Steam'de yayımlanan Free Starter Pack, oyunu denemek isteyenlere geniş kapsamlı bir deneyim sunuyor.

Tam sürüm olmasa da bu paket oyunun bazı hikâye görevlerini, bolca ARCADIA görevini ve bazı meydan okumaları içeriyor. Geliştirici Build a Rocket Boy, bu ücretsiz içeriğin düzenli olarak güncelleneceğini belirtiyor. Yani MindsEye’in dünyasında yeni içeriklerle karşılaşmaya devam edebilirsiniz.

MindsEye, Free Starter Pack oyunculara sunuldu

ARCADIA sistemi, oyuncuların oluşturduğu içeriği açık dünyaya entegre ediyor. Bu yaklaşım daha önce Fortnite ve son dönemde Genshin Impact gibi dev oyunlarda da karşımıza çıkmıştı ancak MindsEye’ın temellerinin bu yapımlar kadar sağlam olmadığı yönündeki eleştirileri de hesaba katmak gerek.

MindsEye’ın tam sürümü de hâlihazırda Black Friday kapsamında indirimde. Steam tarafında oyunu %50 indirimle 13.49$'a satın alabilirken, PlayStation Store tarafında yine %50 indirimle 1.049,50 TL'ye satın alabilirsiniz. Yine de öncesinde oyunun ücretsiz sürümünü denemenizde fayda var.

