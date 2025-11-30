Çıkışından Bu Yana Yüz Binlerce Oyuncuya Ulaşan Oynaması Ücretsiz 'Where Winds Meet'e Dair Bilmeniz Gereken Her Şey

Piyasaya sürülmesinin ardından anlık oyuncu sayısında yüz binleri gören Where Winds Meet'e dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Çin dövüş sanatları mitolojisi olan Wuxia temasını, nefes kesici bir görsellik ve eşine az rastlanır bir açık dünya özgürlüğüyle harmanlayan Where Winds Meet, duyurulduğu ilk andan itibaren aksiyon RPG tutkunlarının yakın markajına girdi.

Everstone Studio tarafından geliştirilen bu yapım, oyuncuları tarihin tozlu sayfaları arasında hem kılıç ustası hem de kaderini arayan bir gezgin olmaya davet ediyor. Beş Hanedan ve On Krallık döneminin kaosunu, estetiğini ve mistik havasını iliklerinize kadar hissettirmeyi vadeden Where Winds Meet'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Where Winds Meet fragmanı

Where Winds Meet konusu

Where Winds Meet, Çin tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri olan Beş Hanedan ve On Krallık (Five Dynasties and Ten Kingdoms) döneminin alacakaranlığında geçiyor. Tang Hanedanlığı'nın çöküşüyle birlikte ortaya çıkan bu kaos ortamında, oyuncular genç bir kılıç ustasını kontrol ediyor.

Oyunun hikâyesi, tek bir çizgide ilerlemekten ziyade oyuncunun seçimleriyle şekilleniyor. Bir savaşçı olarak imparatorluğu korumak için kan dökmeyi seçebilir, halkın yanında yer alıp adaleti savunabilir veya tüm bu karmaşadan uzaklaşıp münzevi bir hayatı tercih edebilirsiniz. Oyunun anlatısı, tarihsel gerçeklik ile Wuxia fantezisini birleştirerek oyuncuya "kendi rüzgârını takip etme" şansı tanıyor.

Where Winds Meet nasıl bir oyun?

Where Winds Meet, temelinde bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunudur ancak onu rakiplerinden ayıran en önemli özellik, sunduğu etkileşim derinliği ve rol yapma çeşitliliğidir.

Dövüş Sanatları (Wuxia) : Oyuncular duvarlarda yürüyebilir, su üzerinde koşabilir ve düşmanlarını akrobatik dövüş teknikleriyle alt edebilir. Savaş sistemi hızlı, akıcı ve Tai Chi gibi geleneksel öğretilerden ilham alır.

: Oyuncular duvarlarda yürüyebilir, su üzerinde koşabilir ve düşmanlarını akrobatik dövüş teknikleriyle alt edebilir. Savaş sistemi hızlı, akıcı ve Tai Chi gibi geleneksel öğretilerden ilham alır. Meslek Çeşitliliği : Oyunda sadece savaşmak zorunda değilsiniz. Bir doktor olup NPC'leri iyileştirebilir, bir tüccar olup ekonomiyle ilgilenebilir veya bir mimar olup yapılar inşa edebilirsiniz.

: Oyunda sadece savaşmak zorunda değilsiniz. Bir doktor olup NPC'leri iyileştirebilir, bir tüccar olup ekonomiyle ilgilenebilir veya bir mimar olup yapılar inşa edebilirsiniz. Canlı Dünya: Oyun dünyası oyuncunun eylemlerine tepki verir. Örneğin "akupunktur" yeteneğinizi kullanarak savaşta avantaj sağlayabilir veya barışçıl yollarla insanlara yardım edebilirsiniz.

Where Winds Meet çıkış tarihi

Geliştirici ekip Everstone Studio ve yayıncı NetEase'in oyunu Where Winds Meet, 2024 yılı içerisinde Kuzey Amerika ve Asya'da çeşitli Kapalı Beta testleri gerçekleştirmişti. Akabinde yapılan testlerle birlikte oyun 15 Kasım 2025 tarihinde oynaması ücretsiz bir oyun olarak piyasaya sürüldü.

Where Winds Meet hangi platformlarda var?

Where Winds Meet, ilk duyurulduğunda sadece PC odaklı bir proje olarak görülüyordu ancak Mayıs 2024'te gerçekleşen Sony State of Play etkinliğinde yapılan duyuru ile platform yelpazesi genişledi.

Oyun 15 Kasım 2025 itibarıyla aşağıdaki platformlar için piyasaya sürüldü:

PC

PlayStation 5

Where Winds Meet sistem gereksinimleri