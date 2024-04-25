MINI, Cooper ile Countryman arasında kalan yeni elektrikli otomobili "Aceman"i tanıttı. Yıl sonunda piyasaya sürülecek otomobil, fena özellikler sunmuyor.

BMW'nin alt markası olarak ikonik otomobiller üretmeye devam eden MINI, düzenlediği bir etkinlikte "Aceman" isimli yeni elektrikli otomobilini tanıttı. MINI Cooper ile MINI Countryman arasında yerleştirilen otomobil, markanın alıştığımız tasarım dilini benimsemeye devam ediyor.

MINI Aceman, büyük oranda kapalı ızgarası ve LED destekli farları ile bir MINI olduğunu hemen belli ediyor. Aracın arka kısmında ise bagaj kapağının ciddi bir bölümünü kaplayan "Aceman" ibaresi bizleri karşılıyor. Aracın arka aydınlatmaları da LED'lerle destekleniyor.

Karşınızda MINI Aceman

MINI'nin yeni elektrikli otomobili, iç kısımda da alıştığımız bir tasarımı ortaya koyuyor. Bu bağlamda; araçta tek bir ekran var ve hem bilgi-eğlence hem de gösterge ekranı olarak kullanılacak. Dairesel yapıdaki bu ekran 9.5 inç büyüklüğünde ve MINI OS 9 işletim sistemi ile çalışıyor. Bu ekranın hemen altında aracın kontrolünü sağlayan bir dizi buton bulunuyor. Araçta bir vites topuzu bulunmadığını belirtelim.

Kaput altına baktığımızda kullanıcısını üzmeyecek motor seçenekleriyle karşılaşıyoruz. İki farklı motor seçeneği sunan MINI Aceman, 184 beygir ve 218 beygir güç sunuyor. Güçlü motor seçeneği, 170 km/s maksimum hız ve 7,1 saniyede 0-100 km/s hızlanma süresi vadediyor. E ve SE donanım seçenekleriyle satışa sunulacak otomobil, 407 kilometreye kadar menzil sunacak.

MINI Aceman, 2024'ün sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Şirket, aracın başlangıç fiyatını 35 bin euro olarak açıkladı.