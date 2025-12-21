2025 Steam Kış İndirimi: 10 Dolar (428 TL) Altına Alabileceğiniz Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimi hız kesmeden devam ediyor. Kampanyada 10 dolar (428 TL) altına, yani bir yemek parasına alabileceğini çok fazla oyun var. Sizin için bu oyunları derledik.

Steam’in çok beklenen Kış İndirimi kampanyası 18 Aralık tarihi itibarıyla resmen başladı. Kampanya kapsamında yüzlerce oyunda %90 seviyelerine kadar çıkan oranda indirimler sunuluyor. Böylece normalde fiyatı pahalı olan oyunlara çok daha uygun bir fiyata ulaşabiliyoruz.

Biz de bu sefer 2025 Steam Kış İndirimi’nde 10 dolar (428 TL) altına alabileceğiniz oyunları derledik. Aşağıda listelediğimiz oyunların hepsine bir yemek parası vererek sahip olabiliyorsunuz. Eğer yeni oyun arayışındaysanız kaçırmamanızı öneriyoruz.

Steam 2025 Kış İndirimi'nde 10 dolar altına alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Death Stranding Director's Cut 18,99 dolar 7,59 dolar (%60) Detroit: Become Human 31,99 dolar 3,19 dolar (%90) The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 2,99 dolar (%90) Sons of the Forest 14,99 dolar 4,64 dolar (%69) Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) Sea of Thieves 27,99 dolar 9,79 dolar (%65) Mountain & Blade II: Bannerlord 19,99 dolar 9,99 dolar (%50) Rust 18,99 dolar 9,49 dolar (%50) The Outlast Trials 18,99 dolar 5,69 dolar (%70) Age of Empires II: Definitive Edition 19,99 dolar 6,99 dolar (%65) Dying Light 18 dolar 2,70 dolar (%85) Kingdom Come: Deliverance 22,99 dolar 4,59 dolar (%80) Subnautica 20,99 dolar 5,24 dolar (%75) ARK: Survival Evolved 14,99 dolar 9,89 dolar (%34) Stray 14,99 dolar 8,99 dolar (%40)

Steam Kış İndirimi, 5 Ocak 2026 TSİ 21.00'e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı 10 doların altına düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.