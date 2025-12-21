2025 Steam Kış İndirimi: 10 Dolar (428 TL) Altına Alabileceğiniz Oyunlar

Steam’in çok beklenen Kış İndirimi kampanyası 18 Aralık tarihi itibarıyla resmen başladı. Kampanya kapsamında yüzlerce oyunda %90 seviyelerine kadar çıkan oranda indirimler sunuluyor. Böylece normalde fiyatı pahalı olan oyunlara çok daha uygun bir fiyata ulaşabiliyoruz.
Biz de bu sefer 2025 Steam Kış İndirimi’nde 10 dolar (428 TL) altına alabileceğiniz oyunları derledik. Aşağıda listelediğimiz oyunların hepsine bir yemek parası vererek sahip olabiliyorsunuz. Eğer yeni oyun arayışındaysanız kaçırmamanızı öneriyoruz.
Steam 2025 Kış İndirimi'nde 10 dolar altına alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Death Stranding Director's Cut
|18,99 dolar
|7,59 dolar (%60)
|Detroit: Become Human
|31,99 dolar
|3,19 dolar (%90)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|Sons of the Forest
|14,99 dolar
|4,64 dolar (%69)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|Sea of Thieves
|27,99 dolar
|9,79 dolar (%65)
|Mountain & Blade II: Bannerlord
|19,99 dolar
|9,99 dolar (%50)
|Rust
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|The Outlast Trials
|18,99 dolar
|5,69 dolar (%70)
|Age of Empires II: Definitive Edition
|19,99 dolar
|6,99 dolar (%65)
|Dying Light
|18 dolar
|2,70 dolar (%85)
|Kingdom Come: Deliverance
|22,99 dolar
|4,59 dolar (%80)
|Subnautica
|20,99 dolar
|5,24 dolar (%75)
|ARK: Survival Evolved
|14,99 dolar
|9,89 dolar (%34)
|Stray
|14,99 dolar
|8,99 dolar (%40)
Steam Kış İndirimi, 5 Ocak 2026 TSİ 21.00'e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı 10 doların altına düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.