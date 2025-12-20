2025 Steam Kış İndirimi: Fiyatı Düşen Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar

Steam'in 2 hafta civarı sürecek 2025 Kış İndirimi'nde her türden oyunda indirim var. Biz de fiyatında indirim yapılan düşük sistem gereksinimli oyunları derledik.

Ülkemizde hem oyun hem de PC fiyatları uçmuş durumda. Bu yüzden oyunseverler, çok güçlü olmayan bilgisayarlarda oynayabilecekleri uygun fiyatlı oyun arayışındalar. Steam’in yeni başlayan Kış İndirimi de bu konuda dikkat çekmeyi başarıyor. Öyle ki kampanyada her türden oyunda %90’lara kadar çıkan indirim var.

Biz de bu içeriğimizde 2025 Steam Kış İndirimi’nde indirme giren düşük sistem gereksinimli oyunlara göz atacağız. Bu oyunları oynamak için öyle güçlü bilgisayarlara ihtiyacınız yok. Günümüzdeki çoğu bilgisayarın rahatça oynatabileceği oyunlar.

Steam Kış İndirimi'nde fiyatı düşen düşük sistem gereksinimli oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Mount & Blade II: Bannerlord 19,99 dolar 9,99 dolar (%50) Disco Elysium 18,99 dolar 1,89 dolar (%90) Stardew Valley 5,99 dolar 3,59 dolar (%40) Stray 14,99 dolar 8,99 dolar (%40) Inside 10,49 dolar 1,04 dolar (%90) Hotline Miami 5,79 dolar 1,15 dolar (%80) Batman: Arkham Knight 19,99 dolar 3,99 dolar (%80) Firewatch 10,49 dolar 2,09 dolar (%80) Balatro 7,99 dolar 6,79 dolar (%15)

Steam Kış İndirimi 5 Ocak 2026 TSİ 21.00'e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.