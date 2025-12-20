2025 Steam Kış İndirimi: Fiyatı Düşen Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar

Ülkemizde hem oyun hem de PC fiyatları uçmuş durumda. Bu yüzden oyunseverler, çok güçlü olmayan bilgisayarlarda oynayabilecekleri uygun fiyatlı oyun arayışındalar. Steam’in yeni başlayan Kış İndirimi de bu konuda dikkat çekmeyi başarıyor. Öyle ki kampanyada her türden oyunda %90’lara kadar çıkan indirim var.
Biz de bu içeriğimizde 2025 Steam Kış İndirimi’nde indirme giren düşük sistem gereksinimli oyunlara göz atacağız. Bu oyunları oynamak için öyle güçlü bilgisayarlara ihtiyacınız yok. Günümüzdeki çoğu bilgisayarın rahatça oynatabileceği oyunlar.
Steam Kış İndirimi'nde fiyatı düşen düşük sistem gereksinimli oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19,99 dolar
|9,99 dolar (%50)
|Disco Elysium
|18,99 dolar
|1,89 dolar (%90)
|Stardew Valley
|5,99 dolar
|3,59 dolar (%40)
|Stray
|14,99 dolar
|8,99 dolar (%40)
|Inside
|10,49 dolar
|1,04 dolar (%90)
|Hotline Miami
|5,79 dolar
|1,15 dolar (%80)
|Batman: Arkham Knight
|19,99 dolar
|3,99 dolar (%80)
|Firewatch
|10,49 dolar
|2,09 dolar (%80)
|Balatro
|7,99 dolar
|6,79 dolar (%15)
Steam Kış İndirimi 5 Ocak 2026 TSİ 21.00'e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.