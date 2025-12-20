2025 Steam Kış İndirimi: Fiyatı Düşen En İyi Online Oyunlar

Dünyanın en popüler oyun platformu konumunda bulunan Steam’in en büyük kampanyalarından biri olan Kış İndirimi, 18 Aralık 2025 itibarıyla resmen başladı. Kampantya kapsamında farklı kategorilerden yüzlerce PC oyununda %90 seviyelerine kadar kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.
Tabii ki fiyatı düşen oyunlar arasında online oyunlar da var. Arkadaşlarınızla oynayacak yeni oyunlar arayışındaysanız 2025 Steam Kış İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunlara göz atabilirsiniz. İşte indirime girenler.
Steam Kış İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Arc Raiders
|39,99 dolar
|31,99 dolar (%20)
|EA Sports FC 26
|69,99 dolar
|27,99 dolar (%60)
|Battlefield 6
|69,99 dolar
|48,99 dolar (%30)
|Rust
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|It Takes Two
|39,99 dolar
|7,99 dolar (%80)
|Split Fiction
|49,99 dolar
|37,49 dolar (%25)
|GTA V
|29,99 dolar
|14,99 dolar (%50)
|Diablo IV
|49,99 dolar
|29,99 dolar (%40)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|Forza Horizon 5
|32,78 dolar
|16,39 dolar (%20)
|Dead Island 2
|37,49 dolar
|3,74 dolar (%90)
|F1 25
|59,99 dolar
|29,99 dolar (%50)
|Ready or Not
|28,99 dolar
|17,39 dolar (%40)
Steam'in Kış İndirimi, 5 Ocak 2026 TSİ 21.00'e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen multiplayer oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.