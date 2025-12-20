2025 Steam Kış İndirimi: Fiyatı Düşen En İyi Online Oyunlar

Steam Kış İndirimleri resmen başladı. Kampanya kapsamında arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz online oyunlar da büyük indirime girdi.

Dünyanın en popüler oyun platformu konumunda bulunan Steam’in en büyük kampanyalarından biri olan Kış İndirimi, 18 Aralık 2025 itibarıyla resmen başladı. Kampantya kapsamında farklı kategorilerden yüzlerce PC oyununda %90 seviyelerine kadar kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Tabii ki fiyatı düşen oyunlar arasında online oyunlar da var. Arkadaşlarınızla oynayacak yeni oyunlar arayışındaysanız 2025 Steam Kış İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunlara göz atabilirsiniz. İşte indirime girenler.

Steam Kış İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Arc Raiders 39,99 dolar 31,99 dolar (%20) EA Sports FC 26 69,99 dolar 27,99 dolar (%60) Battlefield 6 69,99 dolar 48,99 dolar (%30) Rust 18,99 dolar 9,49 dolar (%50) It Takes Two 39,99 dolar 7,99 dolar (%80) Split Fiction 49,99 dolar 37,49 dolar (%25) GTA V 29,99 dolar 14,99 dolar (%50) Diablo IV 49,99 dolar 29,99 dolar (%40) Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%20) Dead Island 2 37,49 dolar 3,74 dolar (%90) F1 25 59,99 dolar 29,99 dolar (%50) Ready or Not 28,99 dolar 17,39 dolar (%40)

Steam'in Kış İndirimi, 5 Ocak 2026 TSİ 21.00'e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen multiplayer oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.