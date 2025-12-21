2025 Steam Kış İndirimleri: Fiyatı Düşen Arkadaşınız/Sevgilinizle Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Kış İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen co-op oyunları listeledik.

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Kış İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Kış indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler co-op oyunlar da bulunuyor.

Co-op oyunlar dendiğinde akla direkt sinir küplerine girdiğimiz ama aynı zamanda bir o kadar da eğlendiğimiz oyunlar geliyor. Biz de sizler için arkadaşlarınızla ve sevgilinizle oynayabileceğiniz en iyi co-op oyunları listeledik.

Steam Kış İndirimleri'nden co-op oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 26 69.99$ 27.99$ (-%60) Sons of the Forest 14.99$ 4.64$ (-%69) Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50) Stardew Valley 5.99$ 3.59$ (-%40) Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25) Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50) Rust 18.99$ 9.49$ (-%50) ARC Raiders 39.99$ 31.99$ (-%20) ELDEN RING 39.99$ 25.99$ (-%35) ELDEN RING NIGHTREIGN 25.99$ 19.49$ (-%25) It Takes Two 39.99$ 7.99$ (-%80) Monster Hunter Wilds 52.49$ 28.86$ (-%45) Dying Light: The Beast 44.99$ 35.99$ (-%20) Diablo IV 49.99$ 29.99$ (-%40) HELLDIVERS 2 39.99$ 31.99$ (-%20) ARK: Survival Ascended 44.99$ 22.49$ (-%50) Split Fiction 49.99$ 37.49$ (-%25) Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60) Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition 25.99$ 6.49$ (-%75) Dead Island 2 37.49$ 3.74$ (-%90)

Steam Kış İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:

Peki sizin Steam Kış İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.