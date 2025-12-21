2025 Steam Kış İndirimleri: Fiyatı Düşen Arkadaşınız/Sevgilinizle Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Kış İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Kış indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler co-op oyunlar da bulunuyor.
Co-op oyunlar dendiğinde akla direkt sinir küplerine girdiğimiz ama aynı zamanda bir o kadar da eğlendiğimiz oyunlar geliyor. Biz de sizler için arkadaşlarınızla ve sevgilinizle oynayabileceğiniz en iyi co-op oyunları listeledik.
Steam Kış İndirimleri'nden co-op oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|Sons of the Forest
|14.99$
|4.64$ (-%69)
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Stardew Valley
|5.99$
|3.59$ (-%40)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|26.24$ (-%25)
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|ARC Raiders
|39.99$
|31.99$ (-%20)
|ELDEN RING
|39.99$
|25.99$ (-%35)
|ELDEN RING NIGHTREIGN
|25.99$
|19.49$ (-%25)
|It Takes Two
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|Monster Hunter Wilds
|52.49$
|28.86$ (-%45)
|Dying Light: The Beast
|44.99$
|35.99$ (-%20)
|Diablo IV
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|HELLDIVERS 2
|39.99$
|31.99$ (-%20)
|ARK: Survival Ascended
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|Split Fiction
|49.99$
|37.49$ (-%25)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
|25.99$
|6.49$ (-%75)
|Dead Island 2
|37.49$
|3.74$ (-%90)
Steam Kış İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:
Peki sizin Steam Kış İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.