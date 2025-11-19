Tümü Webekno
2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

2025 Tesla Model Y, Euro NCAP çarpışma testlerine girdi. Tahmin edebileceğiniz üzere 5 yıldız alan otomobil, dikkat çeken başarılara imza attı. Peki Tesla Model Y, Togg otomobilleri geçti mi? İşte sonuçlar...

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Elektrikli otomobil dünyasının önde gelen isimlerinden Tesla'nın Türkiye'de de sattığı yeni Model Y'si ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni Model Y, Euro NCAP testlerine girdi. Böylelikle 2025 model Tesla Model Y'nin donanım ve yazılım tarafındaki yetenekleri tescillenmiş oldu.

Şunu hemen söyleyelim: 2025 Tesla Model Y, Euro NCAP'te 5 yıldız almayı başardı. Girdiği tüm testlerde oldukça yüksek puanlar alan otomobil, sadece bir alanda Togg otomobillere yenildi. Gelin lafı daha fazla uzatmadan Tesla Model Y'nin Euro NCAP sonuçlarına bakalım.

İşte 2025 Tesla Model Y Euro NCAP sonuçları:

Başlıksız-1

Tesla Model Y, Euro NCAP'in zorlu testlerinden alnının akıyla çıkmayı başardı. Genel derecelendirmede 5 yıldızı kapan model, özellikle çocuk yolcu güvenliği ve güvenlik asistanları kategorisinde rakiplerine gözdağı veren skorlar elde etti. Ancak Togg otomobiller, yetişkin yolcu güvenliği kategorisinde Tesla'yı geride bırakmıştı.

Bu arada; aracın test edilen versiyonu "Tesla Model Y AWD" modeliydi ancak bu derecelendirme tüm Model Y varyasyonları için geçerli. İşte kategorilere göre alınan o puanlar:

Kategori Puan Başarı Oranı
Yetişkin Yolcu 36,5 %91
Çocuk Yolcu 46,0 %93
Yaya ve Bisikletli Güvenliği 54,4 %86
Güvenlik Asistanları 16,6 %92

Başlıksız-1

Yetişkin yolcu güvenliğinde yüzde 91 gibi yüksek bir skor elde eden ancak Togg'a yetişemeyen Model Y, özellikle yan bariyer çarpışmalarında tam puan alarak "İyi" (Good) derecesiyle koruma sağladı. Ancak daha şiddetli olan yan direk çarpışmasında göğüs kafesi koruması "Sınırda" (Marginal) olarak değerlendirildi. Bu, rapordaki nadir zayıf noktalardan biri.

İşin en etkileyici kısmı ise çocuk güvenliği. Model Y hem 6 hem de 10 yaşındaki çocuk mankenlerin kullanıldığı çarpışma testlerinde, kritik vücut bölgelerini korumada tam puan aldı. Yüzde 93'lük skor, aileler için oldukça güven verici bir tablo çiziyor.

Başlıksız-1

Model Y, yayalar ve bisikletliler konusunda da yüzde 86 ile başarılı bir grafik çizdi. Tesla'nın Otonom Acil Frenleme (AEB) sistemi, yayalara ve bisikletlilere karşı oldukça iyi tepkiler verdi. Ancak ön cam sütunlarının sert yapısı, olası bir yaya çarpışmasında kafa yaralanmaları riskini artırdığı için "Zayıf" not aldı.

Dikkat çeken bir diğer detay ise "Kapı Açma Koruması" (Cyclist Dooring Prevention). Sistem, arkadan gelen bir bisikletli varsa ve kapıyı açmaya çalışırsanız sizi uyarıyor veya engelliyor. Bu özellik Euro NCAP'ten tam not almayı başardı.

Togg T10X ile T10F'in Euro NCAP Sonuçları Açıklandı: Test Videoları da Paylaşıldı Togg T10X ile T10F'in Euro NCAP Sonuçları Açıklandı: Test Videoları da Paylaşıldı

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP çarpışma testlerini aşağıdan izleyebilirsiniz:

Togg Tesla Elektrikli Araba

