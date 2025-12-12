2025 Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Epic Games'in bugün başlayan yeni büyük indirimlerinden biri Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
Epic Games Yılbaşı Tatili indirimlerinden Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|The Last of Us Part II Remastered
|1.249 TL
|999,20 TL (-%20)
|EA SPORTS FC 26
|2.599 TL
|1.039,99 TL (-%60)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|349,65 TL (-%65)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (-%50)
|Dying Light: The Beast
|1.738 TL
|1.390,40 TL (-%20)
|Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition
|1.599 TL
|479,70 TL (-%70)
|UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
|899 TL
|296,67 TL (-%67)
|ARC Raiders
|1.650 TL
|1.320 TL (-%20)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|Ready or Not
|699 TL
|419,40 TL (-%40)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|439,60 TL (-%60)
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.199,20 TL (-%20)
|Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
|1.499 TL
|899,40 TL (-%40)
|Alan Wake 2
|912 TL
|273,60 TL (-%70)
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL (-%80)
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|918 TL (-%40)
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|656 TL (-%20)
|REMATCH
|599 TL
|401,33 TL (-%33)
|Cronos: The New Dawn
|1.799 TL
|1.349,25 TL (-%25)