2025 Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'in bugün başlayan yeni büyük indirimlerinden biri Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

Epic Games Yılbaşı Tatili indirimlerinden Türkçe oyunlar

Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (-%20)
EA SPORTS FC 26 2.599 TL 1.039,99 TL (-%60)
Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL (-%65)
The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50)
Dying Light: The Beast 1.738 TL 1.390,40 TL (-%20)
Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition 1.599 TL 479,70 TL (-%70)
UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 899 TL 296,67 TL (-%67)
ARC Raiders 1.650 TL 1.320 TL (-%20)
God of War 899 TL 359,60 TL (-%60)
God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33)
Ready or Not 699 TL 419,40 TL (-%40)
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (-%60)
Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20)
Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT 1.499 TL 899,40 TL (-%40)
Alan Wake 2 912 TL 273,60 TL (-%70)
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 165,80 TL (-%80)
Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 918 TL (-%40)
Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL (-%20)
REMATCH 599 TL 401,33 TL (-%33)
Cronos: The New Dawn 1.799 TL 1.349,25 TL (-%25)
Hangi Birini Oynayacağız? İşte The Game Awards 2025'te Duyurulan Tüm Oyunlar! Hangi Birini Oynayacağız? İşte The Game Awards 2025'te Duyurulan Tüm Oyunlar!
Yılın Oyunları Belli Oldu! İşte The Game Awards 2025'in Tüm Kazananları Yılın Oyunları Belli Oldu! İşte The Game Awards 2025'in Tüm Kazananları
Oyunlar Oyun İndirimleri Epic Games

