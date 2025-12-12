2025 Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

Epic Games'in bugün başlayan yeni büyük indirimlerinden biri Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

Epic Games Yılbaşı Tatili indirimlerinden Türkçe oyunlar