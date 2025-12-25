2026 Yılı Asgari Ücretiyle Alınabilecek En İyi Dizüstü Bilgisayarlar

2026 için asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Peki yeni asgari ücretle alabileceğiniz en iyi dizüstü bilgisayarlar neler? Sizin için bu cihazları derledik.

Türkiye’de milyonlarca çalışanın beklediği açıklama dün akşam resmen yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının ardından yapılan açıklamada 2026 yılının asgari ücreti net 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Bu miktar, 2025’in asgari ücretiyle kıyaslandığında %27 civarı bir artışa tekabül ediliyor.

Biz de 2026 yılının asgari ücetiyle satın alabileceğiniz dizüstü bilgisayarları derledik. Bilgisayar fiyatları yüksek seviyelerde olduğu için asgari ücretle öyle çok güçlü bilgisayarlar beklememek gerekiyor. Ancak listelenen ürünler arasında günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilecek ürünler var.

Lenovo Ideapad Slim 3

15,6 inç FHD ekran

AMD Ryzen 7 5825U

16 GB RAM

512 GB SSD

Freedos

Lenovo'nun özellikle iş amaçlı kullanımlar için uygun olan ince tasarımlı Ideapad Slim 3 modeli, 22 bin TL civarı fiyatıyla tercih edilebilecek bir model. Cihazda 15,6 inçlik 250 nit parlaklıklı FHD çözünürlüklü ekran, AMD Ryzen 7 5825U işlemci, 16 GB RAM gibi özellikler bulunuyor.

ASUS VivoBook 15

15,6 inç FHD ekran

Intel Core i5-1235U

16 GB RAM

512 GB SSD

Windows 11

Intel UHD Graphics

ASUS'un çalışanlar ve öğrenciler tarafından sıkça tercih edilen VivoBook serisinin bu modeli dengeli, hafif ve günlük işler için yeterli performansıyla tercih edilebilecek bir model. i5 işlemci, 16 GB RAM, 15,6 inç FHD ekran gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Huawei Matebook D16 2024

16 inç, 1920 x 1200, 1920 x IPS

Intel Core i5 12450H

8 GB RAM

512 GB SSD

Freedos

1.68 kg ağırlık

Huawei'nin ince tasarımlı çok sevilen Matebook serisi, uygun fiyata tercih edilebilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar arasında. 21-22 bin TL civarı fiyata alınabilen cihazda, 16 inçlik IPS ekran, i5 işlemci, 8 GB RAM gibi özellikler bulunuyor.

Dell Inspiron 3520

15,6 inç FHD ekran

Intel Core i5-1235U

16 GB RAM

512 GB SSD

Freedos

Dell’in Inspiron serisi, çok gösterişe oynamadan işini yapan modelleriyle biliniyor. Özellikle 16 GB RAM + 512 GB SSD kombinasyonu, bu bütçede uzun süre idare edebilecek bir model. 26-27 bin TL arasında ücretlere bu cihazları bulmanız mümkün.

Lenovo V15 G4 Iru 83A100A5TR

15,6 inç FHD ekran

Intel Core i5-13420H

16 GB RAM

512 GB SSD

FreeDos

Lenovo'nun bu modelinde Intel Core i5 işlemci, 16 GB RAM gibi özellikler öne çıkıyor. 25 bin TL fiyatıyla işinizde, okulunuzda rahatça kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz.

CASPER Nirvana X600

15,6 inç FHD ekran

Intel Core i7-13620H

16 GB RAM

512 GB SSD

Freedos Casper'ın Nirvana X600 modelinde i7 işlemci yer alıyor. Bu gelişmiş işlemciye 16 GB RAM ve 512 GB SSD eşlik ediyor. Intel Graphics ekran kartına sahip model, uygun fiyata güçlü bir model arayanlar için ideal. 27 bin TL civarında fiyatlara X600'e ulaşmanız mümkün.

MSI Modern 15

15,6 inç FHD ekran

Intel Core i5-1235U veya i5-1335U

16 GB RAM

512 GB SSD

Freedos

MSI sadece oyuncu bilgisayarı üretmiyor; Modern serisiyle ofis şıklığını bütçe dostu fiyatlarla da buluşturuyor. Yaklaşık 24-26 bin TL seviyesinde olan Modern 15, metalik dokusu ve incecik çerçeveleriyle asgari ücretin çok daha üzerinde bir fiyat etiketine sahipmiş gibi hissettiriyor. i5 işlemci, 16 GB RAM, 15 inç FHD ekran gibi dikkat çeken özellikleri var.

Acer Aspire 5

15,6 inç, FHD, IPS

Intel Core i5-1335U (13. Nesil)

8/16 GB LPDDR5 RAM

512 GB SSD

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1

Freedos

Acer Aspire 5, Türkiye pazarında yıllardır "fiyat/performans" denince akla gelen ilk modellerden biridir. 22-24 bin TL aralığında bulunabilen bu model, özellikle Wi-Fi 6 desteği ile internet hızını en verimli şekilde kullanmanıza olanak tanıyor.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere 28 bin TL altına alabileceğiniz bilgisayarlar çok çeşitli değil. Öyle ki bu fiyata hep benzer özelliklere sahip, büyük performans vaadetmeyen, günlük kullanıma uygun bütçe dostu modellere ulaşabiliyorsunuz.