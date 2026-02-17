Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yeni BMW iX3 50 xDrive, "Yuh!" Dedirten Fiyatla Türkiye'de Satışa Çıktı

BMW, yeni elektrikli SUV'u iX3 50 xDrive'ı resmen Türkiye'de ön siparişe açtı. Aracın fiyatı moral bozacak cinsten.

Yeni BMW iX3 50 xDrive, "Yuh!" Dedirten Fiyatla Türkiye'de Satışa Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BMW, ülkemizde de ilgi çekmeyi başaran lüks bir marka desek yanlış olmaz. Şİrket, elektrikli otomobiller konusunda da oldukça iddialıydı. Bu kapsamda da geçen yılın sonlarına doğru SUV tipindeki sevilen otomobili iX3’ü yenilemişti.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. BMW iX3 50 xDrive modelinin Türkiye’de ön siparişe açıldığı duyuruldu. Her özelliğiyle dikkat çekmeyi başaran otomobilin Türkiye fiyatı maalesef moral bozucu.

BMW iX3 50 xDrive Türkiye fiyatı

bmw1

Model Fiyatı
Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport 6.469.600 TL

bmw2

Neue Klasse mimarisinin ilk seri üretim temsilcisi olan tamamen elektrikli iX3 50 xDrive modeli, BMW’nin dijital platformu BMW’ni Bul üzerinden siparişe açıldı. Şık tasarımıyla dikkat çeken otomobil 160 kW (218 beygir) güç ve 610 Nm tork üreten bir elektrikli motora sahip olacak. Dört tekerden çekişe sahip olduğunu da belirtelim.

bmw3

108,7 kWh kapasiteye sahip bataryayla sunulan yeni BMW iX3 50 xDrive modeli, 805 kilometreye kadar çıkan yüksek bir menzile sahip. 22 kW AC ve 400 kW DC şarj sunduğun, yalnızca 10 dakikalık şarj ile 372 km menzil kazanabildiğini belirtelim. Aracın tüm detaylarını aşağıdaki içeriğimizden görebilirsiniz.

BMW'nin Tamamen Elektrikli Olan Yeni Modeli iX3 Duyuruldu: İşte Özellikleri BMW'nin Tamamen Elektrikli Olan Yeni Modeli iX3 Duyuruldu: İşte Özellikleri
Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com