Yeni BMW iX3 50 xDrive, "Yuh!" Dedirten Fiyatla Türkiye'de Satışa Çıktı

BMW, yeni elektrikli SUV'u iX3 50 xDrive'ı resmen Türkiye'de ön siparişe açtı. Aracın fiyatı moral bozacak cinsten.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BMW, ülkemizde de ilgi çekmeyi başaran lüks bir marka desek yanlış olmaz. Şİrket, elektrikli otomobiller konusunda da oldukça iddialıydı. Bu kapsamda da geçen yılın sonlarına doğru SUV tipindeki sevilen otomobili iX3’ü yenilemişti.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. BMW iX3 50 xDrive modelinin Türkiye’de ön siparişe açıldığı duyuruldu. Her özelliğiyle dikkat çekmeyi başaran otomobilin Türkiye fiyatı maalesef moral bozucu.

BMW iX3 50 xDrive Türkiye fiyatı

Model Fiyatı Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport 6.469.600 TL

Neue Klasse mimarisinin ilk seri üretim temsilcisi olan tamamen elektrikli iX3 50 xDrive modeli, BMW’nin dijital platformu BMW’ni Bul üzerinden siparişe açıldı. Şık tasarımıyla dikkat çeken otomobil 160 kW (218 beygir) güç ve 610 Nm tork üreten bir elektrikli motora sahip olacak. Dört tekerden çekişe sahip olduğunu da belirtelim.

108,7 kWh kapasiteye sahip bataryayla sunulan yeni BMW iX3 50 xDrive modeli, 805 kilometreye kadar çıkan yüksek bir menzile sahip. 22 kW AC ve 400 kW DC şarj sunduğun, yalnızca 10 dakikalık şarj ile 372 km menzil kazanabildiğini belirtelim. Aracın tüm detaylarını aşağıdaki içeriğimizden görebilirsiniz.