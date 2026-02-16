Tümü Webekno
Samsung Galaxy S26 Serisi İçin Yeni Reklam Filmi Yayımlandı!

Samsung, Galaxy S26 ailesi için yeni bir reklam filmi yayımladı. Bu reklam filminde telefonun düşük ışıktaki kamera kalitesine vurgu yapılıyordu. İşte o reklam filmi...

Samsung Galaxy S26 Serisi İçin Yeni Reklam Filmi Yayımlandı!
Eray Kalelioğlu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun zamandır beklenen Galaxy S26 lansmanı, 25 Şubat'ta resmen tanıtılacak. Şirket, 2026 model amiral gemisi telefonlarıyla yine gündemi sarsacak gibi görünüyor.

Samsung, lansman yakınlaşırken Galaxy S26 reklamlarına resmen başlattı. Hatta şirketin ABD ayağının yayımladığı bir reklam filminde, yaklaşmakta olan telefonların gece çekim performanslarına atıfta bulunuluyor. Reklam filminde model adı anılmıyor ancak en güçlü kamera Ultra modelde olacağı için söz konusu vurguların bu model için yapıldığını söyleyebiliriz.

İşte Samsung Galaxy S26 için yayımlanan yeni reklam filmi:

Samsung Galaxy S26 Ultra, dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Telefonun ana kamerası, büyük olasılıkla 200 MP çözünürlük sunacak. 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 10 MP telefoto kamera, ana kamerayı destekleyecek.

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video] Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Burada şöyle bir detay var; geçmişte tüm rakiplerini geride bırakan Samsung, artık kamera konusunda önceki neslin üstüne fazla bir şey koyamıyor. Hâl böyle olunca özellikle de Çinli üreticiler, Samsung'u en azından kâğıt üzerinde geride bırakmaya başladılar. Ancak her ne olursa olsun Galaxy S26 ailesi, tüketicileri fazlasıyla memnun edecek.

Akıllı Telefon Samsung Android Galaxy

