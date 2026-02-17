Tümü Webekno
Trafik Işıklarına Yeni Bir Renk Eklenmesi Gündemde: Peki Anlamı Ne?

ABD'nin bir eyaleti, otonom araçlar için beyaz trafik ışığını test etmeye başladı. Uzmanlar, bu trafik ışığının gelecekte küresel olarak yaygınlaşabileceğini düşünüyorlar. Peki beyaz trafik ışığının anlamı ne? Sürücülere katkısı ne olacak?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde hayatımızı büyük ölçüde etkileme ihtimali bulunan bir gelişme yaşandı. Eyaletin bazı lokasyonlarında beyaz renkli bir trafik ışığı test edilmeye başlandı. Eğer yapılan testler sonuç verirse küresel çapta tüm trafik ışıklarına bir de beyaz renk eklenebilir.

Trafik ışıklarına yeni bir renk eklenmesine neden olan durum, otonom araçlar. Özellikle de ABD'de giderek yaygınlaşan otonom araçlar, trafiğin olağan akışına alışmış durumdalar. Ancak beyaz renkli trafik ışığı ile otonom araçlara doğrudan sinyal gönderilmesi planlanıyor. Böylelikle araçların trafiğe entegrasyonu daha iyi bir noktaya gelecek.

Yakın zamanda olacak bir değişim değil!

Uzmanlara göre ABD'de test edilmeye başlayan beyaz renkli trafik ışıkları, birkaç yıl içerisinde hayatımıza dahil olmayacak. Hatta belki de önemli bir bölümümüz, bu yeni trafik ışığını hiçbir zaman görmeyecek. Zira sistemin küresel çapta yaygınlaşması için otonom araç oranının yüzde 30 ila yüzde 40 seviyelerine ulaşması gerektiği düşünülüyor.

Drift ve Yarış Gibi Trafik İhlallerine Yönelik Yeni Düzenleme: Rekor Para Cezaları Verilecek! Drift ve Yarış Gibi Trafik İhlallerine Yönelik Yeni Düzenleme: Rekor Para Cezaları Verilecek!

Trafik ışıklarına eklenmesi planlanan yeni renk ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

