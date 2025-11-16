Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

2026 yılı da 2025 gibi filmler açısından dolu dolu bir yıl olacak. Peki 2026'da gelecek bilim kurgu filmleri neler? Bilmeniz gerekenleri derledik.

Yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılı, sinema için dolu dolu geçmiş, birçok başarılı filmin vizyona girdiği bir yıl olmayı başarmıştı. 2026 ise bundan farklı olmayacak. Öyle ki çok sayıda merakla beklenen filmin 2026’da geleceğini göreceğiz. Önümüzdeki yıl, bilim kurgu türünü sevenler için de harika geçecek.

2026’nın bilim kurgu filmleri açısından dikkat çeken bir yıl olması bekleniyor. Öyle ki birçok dikkat çeken yeni filmin geldiğini göreceğiz. Peki 2026’da çıkacak bilim kurgu filmleri neler? Gelin bu yapımlara birlikte göz atalım. Listeye süper kahraman filmlerini dahil etmediğimizi belirtmeden geçmeyelim.

Mercy

Çıkış tarihi : 23 Ocak 2026

: 23 Ocak 2026 Yönetmen : Timur Bekmambetov

: Timur Bekmambetov Oyuncular: Chris Pratt, Rebecca Ferguson

Timur Bekmambetov’un yönettiği, Chris Pratt ile Rebecca Ferguson’ın başrolleri paylaştığı bu bilim kurgu filmi, yılın başlarında gelecek. Yakın gelecekte geçen filmde bir dedektifin karısını öldürmekle suçlanarak yargılanması konu edinecek. Bu dedektifin ileri düzey yapay zekâ yargıcına masumiyetini kanıtlamak için 90 dakikası var.

Project Hail Mary

Çıkış tarihi : 20 Mart 2026

: 20 Mart 2026 Yönetmen : Phil Lord, Christopher Miller

: Phil Lord, Christopher Miller Oyuncular: Ryan Gosling, Milana Vayntrub, Sandra Hüller

Andy Weir'in aynı isimli ünlü romanından uyarlanan Project Hail Mary, 2026'da en çok ses getirecek filmlerden biri olma potansiyeline sahip. Ryan Gosling'i başrolde göreceğimiz uzay temalı bu filmde, tek başına bulunduğu bir uzay aracında Dünya'yı kurtarmaya çalışan bir astronotun hikâyesini izleyeceğiz.

The Mandalorian and Grogu

Çıkış tarihi : 22 Mayıs 2026

: 22 Mayıs 2026 Yönetmen : Jon Favreu

: Jon Favreu Oyuncular: Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver

Star Wars sevenlerin merakla beklediği, Disney+'ın sevilen dizisi The Mandalorian'ın filmi de önümüzdeki yıl geliyor. Bilim kurgu ve fantastik öğelerini birleştirecek yapımda Din Djarin ve Grogu'nun yeni maceralarını izleyeceğiz.

Dune: Part Three

Çıkış tarihi : 18 Aralık 2026

: 18 Aralık 2026 Yönetmen : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve Oyuncular: Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson

Denis Villeneuve'ün çok sevilen Dune filmlerinin üçüncüsünün 2026'da gelmesi bekleniyor. Paul Atreides'in hikâyesinin devamını izleyeceğimiz, muhtemelen yine muazzam görüntülerle dolu olacak yapımın yılın sonlarında gelmesi bekleniyor.

Steven Spielberg'ün UFO filmi

Çıkış tarihi : Belli değil

: Belli değil Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor

Tarihin en büyük yönetmenlerinden biri olan Steven Spielberg, önümüzdeki yıl yepyeni bir bilim kurgu filmiyle karşımıza çıkacak. Bu filmin henüz ismi bilinmiyor ancak gelen bilgiler UFO temalı bir yapım olacağı yönünde. Çıkış tarihi de hâlâ belirsiz.

The Dog Stars

Çıkış tarihi : 27 Mart 2026

: 27 Mart 2026 Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin

Efsane yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyacak The Dog Stars, bizi post apokaliptik bir dünyaya götürecek. İnsanlığın büyük bir kısmı bir virüs nedeniyle yok olurken hayatta kalmayı başaran bir adamın köpeğiyle birlikte yaşadıkalrını izleyeceğiz.

Flowervale Street

Çıkış tarihi : 27 Mart 2026

: 27 Mart 2026 Yönetmen : David Robert Mitchell

: David Robert Mitchell Oyuncular: Anne Hathaway, Ewan McGregor

It Follows filmiyle ismini duyurmayı başaran yönetmen David Robert Mitchell, oldukça gizemli bir film olacak Flowervale Street ile karşımıza çıkacak. Detayları henüz bilinmeyen ancak bilim kurgu, gizem ve korku unsurlarını birleştiren orijinal hikâyeli bir yapım olacağı söylenen filmde, 80'li yıllara gideceğiz ve mahallelerinde tuhaf olaylar olmaya başlayan bir aileyi izleyeceğiz.

2026'da çıkacak çok beklenen bilim kurgu türündeki filmlere birlikte göz attık. Tabii ki daha detayları çok belli olmayan başka filmlerin de geldiğini görebiliriz. Bu listeye baktığımızda gerçekten filmseverler için heyecanlı bir yıl olacağını söyleyebiliriz.