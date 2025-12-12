Tümü Webekno
PlayStation'da 'The Game Awards' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 18 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation Store'da "The Game Awards" indirimleri başladı. Kampanya kapsamında The Game Awards'ta yer alan birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yılın son indirimi diyebileceğimiz "The Game Awards" indirimleri başlamış durumda.

The Game Awards indirimleri kapsamında etkinliği kapsayan yaklaşık 40 civarı oyunda büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

PlayStation "The Game Awards" indirimleri

2

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Clair Obscur: Expedition 33 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20)
F1 25 2.900 TL 1.450 TL (-%50)
Kingdom Come: Deliverance II 2.499 TL 1.249,50 TL (-%50)
Jurassic World Evolution 3 2.099 TL 1.679,20 TL (-%20)
Sonic Racing: CrossWorlds 2.499 TL 1.749,30 TL (-%30)
Dying Light: The Beast 2.799 TL 2.239,20 TL (-%20)
REMATCH 1.079 TL 809,25 TL (-%25)
Monster Hunter Wilds 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50)
SHINOBI: Art of Vengeance 1.299 TL 909,30 TL (-%30)
Blue Prince 1.049 TL 681,85 TL (-%35)
Two Point Museum 1.049 TL 839,20 TL (-%20)
Baby Steps 849 TL 636,75 TL (-%25)
Date Everything! 1.399 TL 909,35 TL (-%35)
NINJA GAIDEN: Ragebound 1.079 TL 863,20 TL (-%20)
Metaphor: ReFantazio 2.249 TL 1.124,50 TL (-%50)
STAR WARS Jedi: Survivor 2.900 TL 435 TL (-%85)
Warhammer 40,000: Space Marine 2 2.499 TL 999,60 TL (-%60)
Dragon's Dogma 2 2.599 TL 1.039,60 TL (-%60)
Banishers: Ghosts of New Eden 2.299 TL 919,60 TL (-%60)
Dead Island 2 1.749 TL 437,25 TL (-%75)

PlayStation'ın The Game Awards indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları
[Aralık 2025] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 5 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz
