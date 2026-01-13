2026 Dünyada Yılın Kadın Otomobili Kazananları Belli Oldu: İşte Zirvedeki İsimler!

2026 WWCOTY kazananları belli oldu! 54 ülkeden 84 kadın gazetecinin oylarıyla seçilen Nissan Leaf, Lamborghini Temerario ve Hyundai Ioniq 9 gibi modeller segmentlerinin en iyisi seçildi. Güvenlik ve teknolojinin ön planda olduğu bu listede otomobil dünyasının yeni şampiyonlarını kadınların gözünden görün.

Otomobil dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY), 2026 yılı kazananlarını resmen duyurdu. Tam 54 farklı ülkeden gelen 84 kadın otomobil gazetecisinin oluşturduğu dev jüri, 55 aday arasından kendi segmentinin en iyilerini büyük bir titizlikle seçti.

Ocak ve Aralık 2025 tarihleri arasında en az iki kıtada satışa sunulan modellerin yarıştığı bu etkinlikte; güvenlik, konfor ve teknolojik inovasyon ön plandaydı. Elektrikli araçların domine ettiği listede, günlük kullanım pratikliği ve sürdürülebilirlik en önemli kriterler olarak dikkat çekti.

İşte Dünyada Yılın Kadın Otomobili 2026 kazananları:

Nissan Leaf: En iyi kompakt otomobil

Şehir içi ulaşımın efsane ismi Nissan Leaf, 2026 yılında "En İyi Kompakt Otomobil" ödülünü evine götürdü. %100 elektrikli yapısıyla erişilebilir bir sürüş deneyimi sunan model, özellikle banliyö ve şehir içi trafiğindeki sessiz ve akıcı performansıyla jüriden tam not almayı başardı.

İç mekân tasarımında karmaşık çözümler yerine sezgisel bir yaklaşım benimseyen Leaf, kullanıcı dostu teknolojileriyle öne çıkıyor. Araç, piyasadaki en pratik ve kullanımı kolay elektrikli sürüş deneyimlerinden birini sunarak segmentindeki rakiplerini geride bıraktı.

Skoda Elroq: En iyi kompakt SUV

Çekyalı üreticinin elektrikli SUV hamlesinin en önemli parçalarından biri olan Skoda Elroq, "En İyi Kompakt SUV" seçildi. 170 ila 286 beygir arasında değişen güç seçenekleri sunan Elroq, aerodinamik iyileştirmeleri ve son derece pratik iç mekânıyla yaşamı kolaylaştırmak için tasarlandı.

Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri de menzil performansı oldu. WLTP ölçümlerine göre 500 kilometreyi aşan bir menzil sunabilmesi, onu hem şehir içinde hem de uzun yollarda güvenilir bir yol arkadaşı yapıyor.

Mercedes-Benz CLA: En iyi geniş otomobil

Premium segmentin dinamik temsilcisi Mercedes-Benz CLA, coupe tarzı silüeti ve ileri teknoloji donanımlarıyla "En İyi Geniş Otomobil" ödülünün sahibi oldu. Aracın iç mekânı, yüksek algılanan kalitesi ve gelişmiş dijitalleşme özellikleriyle sınıfının standartlarını belirliyor.

Sürüş dinamiği tarafında ise konfor ve ses yalıtımı odak noktası olarak belirlenmiş. CLA, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik açıdan zengin ve duygusal bir sürüş deneyimi sunan premium bir giriş noktası olarak değerlendiriliyor.

Hyundai Ioniq 9: En iyi geniş SUV

Geniş ailelerin ve uzun yolculukların yeni favorisi Hyundai Ioniq 9, "En İyi Büyük SUV" kategorisinde zirveye yerleşti. Tamamen elektrikli olan bu dev SUV; geniş iç hacmi, modüler yapısı ve tüm yolcular için sunduğu üst düzey konforla sürdürülebilir mobilite çözümünü aile yaşamına entegre ediyor.

Toyota 4Runner: En iyi 4x4

Asfaltın bittiği yerde başlayan maceralar için Toyota 4Runner, "En İyi 4x4" seçilerek rüştünü bir kez daha ispatladı. Geleneksel "merdiven şasili" yapısını koruyarak sağlamlık ve mekanik güvenilirliğe odaklanan araç, geçici trendlerden kaçınarak gerçek arazi ruhuna sadık kalıyor.

Lamborghini Temerario: En iyi özel otomobil

Süper spor otomobil dünyasında kartların yeniden dağıtıldığı Lamborghini Temerario, "En İyi Özel Otomobil" ödülünü aldı. Yeni geliştirilen çift turbo V8 motoru üç elektrikli motorla birleştiren hibrit ünitesi ve alüminyum şasisiyle bu model, markanın performans karakterini geleceğe taşıyor.

Renault ve Ford'a özel başarı ödülleri

2026 WWCOTY sadece modelleri değil, markaların vizyonlarını da ödüllendirdi. Renault, içten yanmalı motor mimarilerinden daha verimli olan AmpR platformları ve Formula 1'den türetilen teknolojileri kullanıcıya ulaştırmasıyla "En İyi Teknoloji Ödülü"nü kazandı.

Ford ise toplumsal bir başarıya imza atarak "Sandy Myhre Ödülü"nün sahibi oldu. Marka, kurumsal yapısında toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önem, kadın liderlik programları ve teknik rollerdeki kadın çalışan sayısını artırma politikaları nedeniyle bu anlamlı ödüle layık görüldü.

Peki, sizin bu listedeki favoriniz hangisi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...