Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

2026 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı açıklandı. 7 finalist arasında bir model kıtanın kralı oldu.

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün finailistleri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Beklenen gün nihayet geldi ve 2026 Yılın Otomobili’nin sahibi resmen belli oldu. Toplamda farklı markalardan 7 finalist, yılın en iyisi olmak için yarıştı.

Oylamalar sonucunda Mercedes-Benz’in yeni elektrikli CLA modeli, Avrupa’da Yılın otomobili seçildi. CLA, testler sonucunda toplamda 23 ülkeden gelen ve otomobil gazetecilerinden oluşan 59 kişilik jüri tarafından yapıldı.

Mercedes-Benz CLA, 320 puan alarak Avrupa’nın kralı oldu

cld

Yeni elektrikli Mercedes-Benz CLA modeli, jüriden toplamda 320 puan alarak zirvede yerini aldı. Eylül ayında tanıtılan ve ülkemizde de satışta olan araç; 866 kilometreye varan menzil, 325 kW'a kadar hızlı şarj desteği, 349 beygir gücü gibi özelliklerle piyasaya sürülmüş ve büyük beğeni toplamıştı.

800 Kilometreyi Aşan Menzile Sahip Mercedes-Benz CLA L EV Tanıtıldı! 800 Kilometreyi Aşan Menzile Sahip Mercedes-Benz CLA L EV Tanıtıldı!

Finale kalan diğer otomobiller ve aldıkları puanlar

merc

  • Skoda Elroq - 220 puan
  • Kia EV4 - 208 puan
  • Citroen C5 - 207 puan
  • Fiat Grande Panda - 200 puan
  • Dacia Bigster - 170 puan
  • Renault 4 - 150 puan

Bu yılki Yılın Otomobili finalistlerinin tamamı tamamen elektrikli araçlardan oluşuyordu. Finalde de ciddi bir rekabet vardı. CLA’yı 220 puan ile Skoda Elroq ve 208 puan ile Kia EV4 takip etti.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim