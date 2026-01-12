2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

2026 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı açıklandı. 7 finalist arasında bir model kıtanın kralı oldu.

Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün finailistleri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Beklenen gün nihayet geldi ve 2026 Yılın Otomobili’nin sahibi resmen belli oldu. Toplamda farklı markalardan 7 finalist, yılın en iyisi olmak için yarıştı.

Oylamalar sonucunda Mercedes-Benz’in yeni elektrikli CLA modeli, Avrupa’da Yılın otomobili seçildi. CLA, testler sonucunda toplamda 23 ülkeden gelen ve otomobil gazetecilerinden oluşan 59 kişilik jüri tarafından yapıldı.

Mercedes-Benz CLA, 320 puan alarak Avrupa’nın kralı oldu

Yeni elektrikli Mercedes-Benz CLA modeli, jüriden toplamda 320 puan alarak zirvede yerini aldı. Eylül ayında tanıtılan ve ülkemizde de satışta olan araç; 866 kilometreye varan menzil, 325 kW'a kadar hızlı şarj desteği, 349 beygir gücü gibi özelliklerle piyasaya sürülmüş ve büyük beğeni toplamıştı.

Finale kalan diğer otomobiller ve aldıkları puanlar

Skoda Elroq - 220 puan

Kia EV4 - 208 puan

Citroen C5 - 207 puan

Fiat Grande Panda - 200 puan

Dacia Bigster - 170 puan

Renault 4 - 150 puan

Bu yılki Yılın Otomobili finalistlerinin tamamı tamamen elektrikli araçlardan oluşuyordu. Finalde de ciddi bir rekabet vardı. CLA’yı 220 puan ile Skoda Elroq ve 208 puan ile Kia EV4 takip etti.