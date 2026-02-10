Tümü Webekno
Epic Games Kış İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Epic Games kış indirimleri başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'in bugün başlayan yeni büyük indirimlerinden biri Epic Games kış indirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

Epic Games Kış indirimlerinden Türkçe oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
EA SPORTS FC 26 2.599 TL 1.039,99 TL (-%60)
UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 899 TL 296,67 TL (-%67)
The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (-%20)
The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50)
God of War 899 TL 359,60 TL (-%60)
Football Manager 26 1.999 TL 1.339,33 TL (-%33)
God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33)
Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 738 TL (-%10)
Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT 1.499 TL 899,40 TL (-%40)
Ready or Not 699 TL 419,40 TL (-%40)
Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 765 TL (-%50)
Dying Light: The Beast 1.738 TL 1.303,50 TL (-%25)
Black 4 Blood 249 TL 24,90 TL (-%90)
Dying Light: Essentials Edition 716 TL 85,92 TL (-%88)
Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.599 TL 479,70 TL (-%70)
Crysis 2 Remastered 59 TL 23,60 TL (-%60)
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 329 TL 131,60 TL (-%60)
Crysis 3 Remastered 59 TL 26,55 TL (-%55)
Black Myth: Wukong 1.499 TL 1.124,25 TL (-%25)

Epic Games Store kış indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

