Epic Games Kış İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Epic Games'in bugün başlayan yeni büyük indirimlerinden biri Epic Games kış indirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Yılbaşı Tatili indirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
Epic Games Kış indirimlerinden Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 26
|2.599 TL
|1.039,99 TL (-%60)
|UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
|899 TL
|296,67 TL (-%67)
|The Last of Us Part II Remastered
|1.249 TL
|999,20 TL (-%20)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (-%50)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|Football Manager 26
|1.999 TL
|1.339,33 TL (-%33)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|738 TL (-%10)
|Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
|1.499 TL
|899,40 TL (-%40)
|Ready or Not
|699 TL
|419,40 TL (-%40)
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|765 TL (-%50)
|Dying Light: The Beast
|1.738 TL
|1.303,50 TL (-%25)
|Black 4 Blood
|249 TL
|24,90 TL (-%90)
|Dying Light: Essentials Edition
|716 TL
|85,92 TL (-%88)
|Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition
|1.599 TL
|479,70 TL (-%70)
|Crysis 2 Remastered
|59 TL
|23,60 TL (-%60)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|329 TL
|131,60 TL (-%60)
|Crysis 3 Remastered
|59 TL
|26,55 TL (-%55)
|Black Myth: Wukong
|1.499 TL
|1.124,25 TL (-%25)
Epic Games Store kış indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.