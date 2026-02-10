Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da outlet reyonu indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Epic Games Kış İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar

Epic Games'in Kış İndirimi resmen başladı. İndirimde arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz multiplayer oyunların da fiyatı düştü.

Epic Games Kış İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sunduğu indirimler ve ücretsiz oyun kampanyalarıyla fiyatların uçup gittiği ülkemizde oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games, yepyeni bir etkinlikle karşımızda. Dev platform, çok beklenen 2026 Kış İndirimi’ni 9 Şubat akşamı itibarıyla resmen başlattı.

Epic Games Kış İndirimi kapsamında her türden yüzlerce oyunda %90’lara kadar çıkan oranda indirimler sunuluyor. Bu oyunlar arasında arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan saatlerce oynayabileceğimiz multiplayer oyunlar da var. Biz de sizin için Epic Games Kış İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunları derledik.

Epic Games Kış İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

image

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
EA Sports FC 26 2.599,99 TL 1.039,99 TL (%60)
GTA V 1.049 TL 524,50 TL (%50)
Ready or Not 699 TL 419,40 TL (%40)
Mortal Kombat 1 1.749 TL 349,80 TL (%80)
The Crew Motorfest 1.749 TL 349,80 TL (%80)
Among Us 8 TL 4,80 TL (%40)
It Takes Two 1.199,99 TL 239,99 TL (%80)
Split Fiction 1.799,99 TL 1.349,99 TL (%25)
PayDay 3 374,22 TL 187,11 TL (%50)
Dead by Daylight 599 TL 239,60 TL (%60)

Epic Games’in Kış İndirimi 23 Şubat Pazartesi TSİ 19.00’a kadar devam edecek. İndirimde fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun İndirimleri Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com