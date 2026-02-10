Epic Games Kış İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar

Epic Games'in Kış İndirimi resmen başladı. İndirimde arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz multiplayer oyunların da fiyatı düştü.

Sunduğu indirimler ve ücretsiz oyun kampanyalarıyla fiyatların uçup gittiği ülkemizde oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games, yepyeni bir etkinlikle karşımızda. Dev platform, çok beklenen 2026 Kış İndirimi’ni 9 Şubat akşamı itibarıyla resmen başlattı.

Epic Games Kış İndirimi kapsamında her türden yüzlerce oyunda %90’lara kadar çıkan oranda indirimler sunuluyor. Bu oyunlar arasında arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan saatlerce oynayabileceğimiz multiplayer oyunlar da var. Biz de sizin için Epic Games Kış İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunları derledik.

Epic Games Kış İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 26 2.599,99 TL 1.039,99 TL (%60) GTA V 1.049 TL 524,50 TL (%50) Ready or Not 699 TL 419,40 TL (%40) Mortal Kombat 1 1.749 TL 349,80 TL (%80) The Crew Motorfest 1.749 TL 349,80 TL (%80) Among Us 8 TL 4,80 TL (%40) It Takes Two 1.199,99 TL 239,99 TL (%80) Split Fiction 1.799,99 TL 1.349,99 TL (%25) PayDay 3 374,22 TL 187,11 TL (%50) Dead by Daylight 599 TL 239,60 TL (%60)

Epic Games’in Kış İndirimi 23 Şubat Pazartesi TSİ 19.00’a kadar devam edecek. İndirimde fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.