Epic Games Kış İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar

Sunduğu indirimler ve ücretsiz oyun kampanyalarıyla fiyatların uçup gittiği ülkemizde oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games, yepyeni bir etkinlikle karşımızda. Dev platform, çok beklenen 2026 Kış İndirimi’ni 9 Şubat akşamı itibarıyla resmen başlattı.
Epic Games Kış İndirimi kapsamında her türden yüzlerce oyunda %90’lara kadar çıkan oranda indirimler sunuluyor. Bu oyunlar arasında arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan saatlerce oynayabileceğimiz multiplayer oyunlar da var. Biz de sizin için Epic Games Kış İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunları derledik.
Epic Games Kış İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 26
|2.599,99 TL
|1.039,99 TL (%60)
|GTA V
|1.049 TL
|524,50 TL (%50)
|Ready or Not
|699 TL
|419,40 TL (%40)
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|349,80 TL (%80)
|The Crew Motorfest
|1.749 TL
|349,80 TL (%80)
|Among Us
|8 TL
|4,80 TL (%40)
|It Takes Two
|1.199,99 TL
|239,99 TL (%80)
|Split Fiction
|1.799,99 TL
|1.349,99 TL (%25)
|PayDay 3
|374,22 TL
|187,11 TL (%50)
|Dead by Daylight
|599 TL
|239,60 TL (%60)
Epic Games’in Kış İndirimi 23 Şubat Pazartesi TSİ 19.00’a kadar devam edecek. İndirimde fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.