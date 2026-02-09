Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Ford'un şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Firma bu ay Kuga hariç tüm modellere zam yaptı. An itibarıyla 2 milyon TL'den ucuza sıfır kilometre Ford otomobil kalmamış durumda. İşte detaylar...

Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini nihayet açıkladı. Marka bu ay Kuga hariç tüm otomobillere zam yaptı. Bu arada; Ford'un hâlâ 2025 model Focus sattığını ve fiyatların bu ay yükseldiğini belirtelim.

Peki Ford'un açıkladığı Şubat 2026 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.

Ford araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Kuga 2.660.500 TL 2.660.500 TL Focus * 2.292.400 TL 2.539.500 TL Puma 1.897.100 TL 2.009.300 TL Puma GEN-E 1.937.000 TL 2.015.200 TL

2025 model yılı olarak satışı devam ediyor.

Kuga fiyatları - Şubat 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Titanium, Otomatik 2.660.500 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Active X, Otomatik 3.026.300 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 3.305.300 TL

2026 Ford Kuga, Ford'un popüler kompakt SUV modeli olarak biliniyor. Keskin hatlara sahip dış görünümü ve büyük dokunmatik ekranlı gelişmiş dijital kokpitiyle modern bir kullanıcı deneyimi sunan otomobil, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir aile aracı olmaya devam ediyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de donatılan Ford Kuga, konforu, teknolojisi ve çok yönlülüğüyle ailelerin ve aktif yaşam tarzına sahip bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren iddialı bir SUV olarak konumlanıyor.

Focus fiyatları - Şubat 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik 2.539.500 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik 2.669.500 TL

Ford Focus, kompakt hatchback, sedan ve station wagon segmentinde dinamik sürüş özellikleri ve pratikliğiyle öne çıkmaya devam ediyor. Yenilenen dış tasarımı, daha modern ve keskin hatlarla markanın güncel estetiğini yansıtırken, iç mekanda gelişmiş dijital kokpit ve daha büyük, kullanıcı dostu dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Focus, konforlu ve kaliteli iç mekanı, ergonomik düzenlemeleriyle günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda rahat bir deneyim sunuyor.

Puma fiyatları - Şubat 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Otomatik 2.009.300 TL 1.0L EcoBoost 155PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 2.202.600 TL

2026 Puma, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin güncellenmiş versiyonu olarak daha keskin bir tasarımla ve gelişmiş teknolojilerle dikkat çekiyor. Yenilenen dış görünümüyle daha modern ve dinamik bir duruş sergileyen Puma, özellikle genç ve şehirli kullanıcılara hitap ediyor. İç mekanda, büyüyen dijital gösterge paneli ve daha geniş multimedya ekranıyla teknolojik ve kullanıcı dostu bir kokpit sunuluyor. Pratikliği ve geniş bagaj alanı ile öne çıkan Puma, şehir içi kullanımlarda manevra kabiliyetini korurken, günlük ihtiyaçlar için yeterli alanı sunuyor.

Puma GEN-E fiyatları - Şubat 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 123 kW, Elektrikli Premium, Otomatik 2.015.200 TL

Ford Puma Gen E, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin tamamen elektrikli versiyonu olarak öne çıkıyor. Yeniden tasarlanmış dış görünümüyle daha aerodinamik ve modern bir estetiğe sahip olan Puma Gen E, iç mekanda tamamen dijital ve minimalist bir kokpit sunuyor. Genişletilmiş dokunmatik ekranlar ve sezgisel kontrollerle yüksek teknolojili ve kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Çevre dostu yaklaşımı ve düşük yürütme maliyetleriyle 2026 Ford Puma Gen E, kompakt boyutlu, şık tasarımlı ve tamamen elektrikli bir SUV arayan şehirli kullanıcılar için cazip bir seçenek olarak konumlanıyor.