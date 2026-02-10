Tümü Webekno
Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

JAECOO, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Firma bu ay sevilen SUV modeli JAECOO 7'ye indirim yaptı. İşte sıfır kilometre JAECOO fiyatları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli otomobil devi Chery'nin premium markası JAECOO, güncel fiyat listesini yayımladı. Şubat ayı boyunca geçerli olacak fiyatlara baktığımızda sevilen SUV modeli JAECOO 7'nin fiyatında indirim yapıldığını görüyoruz.

Peki JAECOO'nun güncel fiyat listesi ne durumda? Bu içeriğimizde JAECOO Şubat 2026 güncel fiyat listesine bakacağız. Buradaki fiyatları firmanın resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

JAECOO fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı
7 2.540.000 TL 2.330.000 TL

JAECOO 7 fiyatları - Şubat 2026

Tank Gibi Premium SUV JAECOO 7, ÖTV’ye Kurban Gitti: Artık Hiç Uygun Fiyatlı Değil!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.6L 145 HP, Benzinli (4x2) Revive, Otomatik 2.330.000 TL
1.6L 145 HP, Benzinli (4x2) Evolve, Otomatik 2.390.000 TL
1.6L 145 HP, Benzinli (4x4) Evolve, Otomatik 2.680.000 TL

JAECOO 7, ülkemizde 1.6 litrelik benzinli motor ile satın alınabiliyor. Evolve donanım seçeneğinde 4x4 çekiş sistemi sunan otomobil, 7 farklı sürüş modu ve 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ile dikkat çekiyor. 14.8 inç büyüklüğünde dikey olarak yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ile gelen otomobil, 64 renkli ambiyans aydınlatması ile eğlenceli yolculuklar sunuyor. Üstelik ambiyans aydınlatma, müzikle entegre çalışabiliyor.

Araba Elektrikli Araba

