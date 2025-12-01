Ford, Buram Buram Mustang Kokan 2026 Model Mondeo'yu Tanıttı

Ford, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte 2026 model Mondeo'yu tanıttı. Yapılan makyaj çalışmaları ile Mustang'e benzetilen otomobil, bazı Asya ülkeleri ile Orta Doğu'da satılacak. Peki 2026 Mondeo neler sunuyor?

ABD'li otomobil devi Ford, Çin'de gerçekleştirilmekte olan Guangzhou Otomobil Fuarı etkinliklerinde yeni Mondeo'yu tanıttı. Çin'in yanı sıra bazı Asya ülkeleri ile Orta Doğu'da da satılacak otomobil, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bundan yıllar önce Avrupa pazarından çekilen Mondeo, yenilenen versiyonu ile neler sunacak?

Yeni Ford Mondeo, tasarımıyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Zira bu otomobilde şekillendirilmiş LED destekli farlarla iri ızgara, aracın sanki Mustang'miş gibi hissettirmesini sağlıyor. Gövdeye gömülü kapı kolları ile arka kısımda yine LED destekli bir aydınlatma barına ev sahipliği yapan Mondeo, sedan tutkunlarının açık ara favorisi olacak diyebiliriz.

Karşınızda 2026 Ford Mondeo

Yeni Ford Mondeo'nun iç mekânı da oldukça etkileyici. Bu otomobilde 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ekranı, toplamda 27 inç görüntüleme alanı bulunan bir panel içerisine yerleştirilmiş durumda. Orta konsola baktığımızda ise bir dizi kontrol butonu, bir çift kablosuz şarj pedi ve buton şeklindeki vites değiştirici dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ford Mondeo, iç mekânıyla oldukça premium hissettirecek gibi duruyor.

2026 model Ford Mondeo, kaput altında da bazı iyileştirmeler gördü. Bu bağlamda; ikonik sedan, geçmişte olduğu gibi yine benzinli ve hibrit motor seçeneğine sahip olacak. Tüketiciler, baz modelde 193 beygir gücü üreten 1.5 litrelik turbo benzinli motor görecekler. Ayrıca 257 beygir gücü sunan 2.0 litrelik EcoBoost turbo benzinli motor ve 284 beygir gücündeki hibrit ünite de tercih edilebilecek. Ford, tüm versiyonlarda otomatik şanzıman kullanacak.

Ford'un Çin'deki oluşumu, yenilenen Mondeo'nun fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu zaten bizim için önemli değil. Zira 2026 Mondeo, Türkiye pazarına gelmeyecek. Ayrıca Focus üretimi de bitmiş durumda. Hâl böyle olunca Ford, Avrupa'daki sedan defterini kapatmış oldu.