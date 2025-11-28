Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

General Motors'un Türkiye pazarına dönüş kararı sonrası gözler efsane marka Chevrolet'e çevrildi. Peki uygun fiyatlı Trax, Trailblazer ve Equinox gibi SUV modellerinden hangileri ülkemize gelecek? İşte teknik özellikleri ve dolar fiyatlarıyla Türkiye ihtimalleri.

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

General Motors, geçtiğimiz haftalarda yaptığı sürpriz bir açıklamayla Türkiye pazarına resmî olarak dönüş yapacağını duyurdu. Bu hamleyle sadece Cadillac ve GMC gibi lüks devleri değil, bir dönem Türkiye yollarının vazgeçilmezi olan Chevrolet de sahalara geri dönecek.

Özellikle SUV pazarının domine ettiği günümüzde, Chevrolet'in elinde Türkiye vergi sistemine uygun kozlar bulunuyor. Düşük motor hacimli ve turbo beslemeli bu otomobiller, rekabetçi fiyatlarla giriş yapabilir. Peki hangi modelleri yollarda göreceğiz? İşte tahminlerimize göre Chevrolet'in Türkiye pazarına getireceği otomobiller.

Chevrolet Trax: Vergi dostu başlangıç modeli

Başlıksız-1

Listenin en başında, Türkiye pazarını en çok heyecanlandıracak model olan Trax yer alıyor. Tasarımıyla adeta "Baby Blazer" olarak anılan bu model, coupe SUV esintileri taşıyor.

Kaputun altındaki 1.2 litrelik turbo motor, Türkiye'deki yüzde 75 veya 80'lik ÖTV dilimine girmeye en güçlü aday. Hem şık hem de ekonomik olması, onu Fiat Egea Cross veya Renault Captur gibi modellerin karşısına güçlü bir rakip olarak dikiyor. Bu otomobilin ABD'deki başlangıç fiyatı 21.600 dolar.

Chevrolet Trailblazer: Biraz daha macera

Başlıksız-1

Trax'tan biraz daha geleneksel SUV hatlarına sahip olan Trailblazer, iç mekânda sunduğu ferahlıkla dikkat çekiyor. 1.3 litrelik turbo motoru, performans ve ekonomi dengesini korurken, yine Türkiye'deki vergi avantajını kaybetmiyor.

ABD pazarında uygun fiyatlı SUV arayanların gözdesi olan bu model, Türkiye'de Chery Tiggo 7 Pro veya Nissan Qashqai gibi modellerle rekabet edebilecek potansiyele sahip. Bu otomobilin ABD'deki başlangıç fiyatı 23.200 dolar.

Chevrolet Equinox: Dengeli güç

Başlıksız-1

Chevrolet'in dünya çapında en çok satan modellerinden biri olan Equinox, 1.5 litrelik turbo motoruyla geliyor. Bu motor hacmi, Türkiye'de 1.6 litre sınırının altında kaldığı için yine vergi avantajına sahip grupta yer alıyor.

Daha geniş bir aile aracı arayanlar için ideal olan Equinox, teknolojik donanımları ve sürüş asistanlarıyla C-SUV segmentinde kartları yeniden dağıtabilir. Bu otomobilin ABD'deki başlangıç fiyatı 28.700 dolar.

Chevrolet Blazer: Tasarım harikası

Başlıksız-1

Camaro'dan ilham alan tasarımıyla yollarda kafaları çevirten Blazer, işin renginin değiştiği nokta. 2.0 litrelik turbo motoru, onu Türkiye'de ne yazık ki yüksek ÖTV dilimine sokuyor.

Performans ve şıklığı bir arada isteyen, bütçesi daha geniş kitlelere hitap edecek olan Blazer, bir "halk arabası"ndan ziyade prestij modeli olarak konumlanacaktır. Bu otomobilin ABD'deki başlangıç fiyatı 35.600 dolar.

Chevrolet Traverse: Amiral gemisi

Başlıksız-1

Ve geldik listenin en ağır abisine. Traverse, markanın amiral gemisi olarak 2.5 litrelik turbo motorla geliyor. Bu motor hacmi ve ABD fiyatı, Türkiye'deki vergilerle birleştiğinde fiyat etiketini oldukça yukarı çekecektir.

General Motors Türkiye'nin bu modeli, markanın prestijini göstermek adına sınırlı sayıda getirmesi kuvvetle muhtemel. Geniş aileler ve Amerikan konforundan vazgeçemeyenler için özel bir seçenek olacaktır. Bu otomobilin ABD'deki başlangıç fiyatı 40.800 dolar.

TopGear 2025'in En İyi Otomobillerini Seçti: İşte Yıla Damgasını Vuran Modeller TopGear 2025'in En İyi Otomobillerini Seçti: İşte Yıla Damgasını Vuran Modeller
"22 Kasım'da Otomobillere 500 Bin TL Zam Gelecek" Haberleri Palavra Çıktı: Tamam da Neden 1 TL Bile Zam Gelmedi? "22 Kasım'da Otomobillere 500 Bin TL Zam Gelecek" Haberleri Palavra Çıktı: Tamam da Neden 1 TL Bile Zam Gelmedi?

Sizce Chevrolet'in bu modellerinden hangisi Türkiye'de en çok satar? Fiyat tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz!

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Google, Ücretsiz Kullanıcıların Musluğunu Kıstı: Gemini 3 Pro'nun Limitleri Değiştirildi!

Google, Ücretsiz Kullanıcıların Musluğunu Kıstı: Gemini 3 Pro'nun Limitleri Değiştirildi!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim