Diziyle Dolu Bir Yıla Hazır Olun: 2026'da Gelecek En İyi Diziler

2026'da birçok yeni dizi ve hâlihazırda sevilen dizilerin yeni sezonları çıkış yapacak. Biz de sizin için 2026'nın en çok beklenen dizilerini derledik.

Dizi tutkunları için 2026 yılı, dolu dolu geçen bir yıl olacak. Hem yıllardır yolunu gözlediğimiz efsane yapımların yeni sezonları hem de televizyon dünyasında büyük yankı yaratacak yepyeni projeler önümüzdeki yıl yayımlanacak. Platformlar arasındaki rekabet kızışırken her biri birbirinden çok heyecanlandıran birçok yeni diziyle ve yepyeni sezonla karşılaşacağız.

Biz de bu içeriğimizde 2026 yılında en çok beklenen yeni dizileri ve yeni sezonları derledik. Sevilen fantastik evrenlerden yepyeni evrenler oluşturacak yapımlara kadar her türden diziyi önümüzdeki yıl izleyebileceğiz. İşte 2026'da gelecek en iyi diziler.

A Knight Of The Seven Kingdoms

Çıkış tarihi: 18 Ocak 2026 IMDb puanı: Belli değil Platform: HBO Max

Game of Thrones evreninde geçecek yeni dizi A Knight of the Seven Kingdoms, ocak ayında resmen geliyor. George R.R. Martin'in sevilen "Dunk and Egg" hikâyelerinden uyarlanan bu yeni yan dizi, Westeros tarihine farklı bir pencereden bakmamızı sağlayacak. Dizide, Game of Thrones’ta yaşanan olayların 100 yıl öncesine, hâlâ Targaryenler’in demir tahtta bulunduğu döneme gidiyoruz. Burada Westeros’un en ünlü şövalyelerinden biri olan Ser Duncan the Tall (Uzun Duncan) ve yaveri Egg’in yaşadıklarını izleyeceğiz.

The Pitt 2. sezon

Çıkış tarihi: 8 Ocak 2026 IMDb puanı: 8.9 Platform: HBO Max

İlk sezonuyla hastane odaklı yapımlara yeni bir soluk getiren ve çok büyük beğeni toplayan The Pitt'in 2. sezonu, 8 Ocak'ta geliyor. Pittsburgh’daki yoğun bir hastanenin travma merkezinde geçen dizi, gerçek zamanlı anlatımıyla izleyicinin âdeta gerçekten bir hastanede çalışan gibi hissetmesini sağlıyor.

Bridgerton 4. sezon

Çıkış tarihi: 29 Ocak 2026 IMDb puanı: 7.4 Platform: Netflix

Bridgerton’ın 4. sezonu, hayranların uzun zamandır beklediği Benedict Bridgerton’ın aşk hikâyesine odaklanacak. Yeni sezon ilki 29 Ocak'ta, ikincisi de 26 Şubat'ta olmak üzere 2 bölüm olarak yayımlanacak.

Paradise 2. sezon

Çıkış tarihi: 23 Şubat 2026 IMDb puanı: 7.9 Platform: Disney+

Hulu'nun geçen sene yayımlanan ve ilginç konusuyla kısa sürede çok popüler olmayı başaran dizisi Paradise, 2. sezonuyla şubatta geri dönüyor. Sterling K. Brown’un başrolünde olduğu dizi, ütopik bir toplulukta meydana gelen sarsıcı bir cinayetin ardından gelişen olayları konu alıyordu. Yeni sezon, ilk sezonun bittiği yerden devam edecek ve ana karakterin karısını arayışına odaklanacak.

One Piece 2. sezon

Çıkış tarihi: 10 Mart 2026 IMDb puanı: 8.3 Platform: Netflix

Netflix'in en başarılı anime uyarlamalarından biri olan One Piece, yeni sezonunda ilk sezonundaki olayları devam ettirecek. Yeni karakterleri ve hikâyeleriyle yılın en çok beklenen yapımlarından olduğunu söylemek mümkün.

Rooster

Çıkış tarihi: Mart 2026 IMDb puanı: Belli değil Platform: HBO Max

Steve Carell’ın başrolünde olduğu bu yeni HBO komedisi, 2026'nın en merak edilen orijinal yapımları arasında. . Bir üniversite kampüsünde geçen dizi, bir yazarın olan karmaşık ve komik ilişkisine odaklanacak.

The Boys 5. sezon

Çıkış tarihi: 8 Nisan 2025 IMDb puanı: 8.6 Platform: Prime Video

Prime Video'nun en sevilen dizilerinden biri olan The Boys, nisan ayında gelecek 5. ve son sezonuyla bizlere veda edecek. Yeni sezonda ekibin Homelander'a karşı açtığı savaşı kazanmaya çalışmasını izleyeceğiz. 2026'nın en çok beklenen dizilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Euphoria 3. sezon

Çıkış tarihi: Nisan 2026 IMDb puanı: 8.2 Platform: HBO Max

HBO'nun çok sevilen gençlik dizisi Euphoria, yıllar süren bekleyişin ardından 2026'nın bahar aylarında dönüyor. Dizinin yeni sezonunda 5 yıllık bir zaman atlaması göreceğiz ve artık lise çağını geride bırakan karakterleri göreceğiz.

The Testaments

Çıkış tarihi: Nisan 2026 IMDb puanı: Belli değil Platform: Disney+

Çok sevilen dizi The Handmaid’s Tale’in evreninde geçecek yeni dizi The Testaments, Nisan 2026'da çıkış yapacak. The Testaments, Gilead rejiminin iç yüzünü yıllar sonrasından anlatıyor. Üç farklı kadının gözünden rejimin nasıl sarsıldığını izleyeceğimiz bu yapım, en iddialı projelerden biri.

Avatar: The Last Airbender 2. Sezon

Çıkış tarihi: Belli değil IMDb puanı: 7.2 Platform: Netflix

İkonik çizgi dizi Avatar: The Last Airbender'ın Netflix uyarlaması 2026'da geliyor. Henüz tarihi belli olmayan yeni sezonda Toprak Krallığı'nın kapıları açılacak ve çizgi dizide çok sevilen Toph karakterinin ekibe dahil olduğunu göreceğiz.

Lanterns

Çıkış tarihi: Belli değil IMDb puanı: Belli değil Platform: HBO Max

James Gunn’ın yeni DC Evreni’nin en önemli parçalarından biri olan Lanterns, DC'nin sevilen Yeşil Fener'ine odaklanırken Hal Jordan ve John Stewart karakterlerini bir araya getirecek. Gizemli ve karanlık bir suç soruşturmasını konu alacağı belirtilmiş.

Blade Runner 2099

Çıkış tarihi: 2026 sonlarına doğru IMDb puanı: Belli değil Platform: Prime Video

Şimdiye kadar 2 ikonik filmle karşımıza çıkan Blade Runner evreni, bu sefer Prime Video imzalı bir diziyle geri dönecek. Blade Runner 2049 filminin elli yıl sonrasında geçecek olan yapım, Michelle Yeoh ve Hunter Schafer gibi dev isimleri kadrosunda barındırıyor.

2026’da gelecek diğer diziler ve sezonlar