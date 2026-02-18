Tümü Webekno
Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Tesla, direksiyon ve pedalı olmayan tamamen otonom aracı Cybercab’in üretimine Gigafactory Texas’ta başladı. Elon Musk’ın robotaksi vizyonunun merkezindeki model, FSD yazılımıyla çalışacak. Seri üretimin ikinci çeyrekte hızlanması planlanıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla, robotaksi hedefinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Şirket, ilk kez baştan sona sürücüsüz kullanım için tasarladığı Cybercab modelini üretim bandına aldı. İlk araçların Teksas’taki Gigafactory’den çıktığı açıklandı.

2024’teki “We Robot” etkinliğinde tanıtılan Cybercab, iki kişilik kompakt bir coupe. Ancak onu asıl farklı kılan tasarımı değil; içinde direksiyon simidi ve pedal bulunmaması. Yani bu araçta kontrol tamamen yazılıma bırakılmış durumda.

Cybercab Tamamen Yazılıma Güveniyor: FSD'nin Gerçek Sınavı Başlıyor

Tesla’nın mevcut araçlarında sunulan Full Self-Driving (FSD) sistemi, ismine rağmen hâlâ sürücü gözetimi gerektiriyor. Ancak Cybercab’de fiziksel kontrol donanımı olmadığı için sistemin gerçekten tam otonom çalışması gerekiyor.

Şirket şu anda San Francisco ve Austin’de Model Y tabanlı robotaksileri test ediyor. Fakat bu araçlarda güvenlik için insan gözetmen bulunuyor. Austin’de tamamen sürücüsüz çalışan Tesla sayısının yediye ulaştığı belirtiliyor. Cybercab ise bu işi tamamen insansız yapmayı hedefliyor.

Elon Musk’tan Büyük İddia: Yılda 5 Milyon Robotaksi

Elon Musk, Cybercab üretiminin nisan ayında resmen başlayacağını söylemişti. Şu an banttan çıkan araçların erken üretim örnekleri olduğu, geniş çaplı dağıtımın ise ikinci çeyrekte başlayabileceği konuşuluyor.

Musk’ın en dikkat çekici açıklaması ise üretim kapasitesiyle ilgili. Tesla’nın yeni üretim modeli sayesinde yılda 5 milyon robotaksi üretebileceğini iddia ediyor. Ancak şirketin geçmişteki “iddialı takvim” performansı düşünüldüğünde, bu hedefe temkinli yaklaşmakta fayda var.

