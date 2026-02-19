Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Google'ın geliştirdiği açık kaynaklı AMP projesinin resmî internet adresine bir kez daha erişim engeli getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Şubat 2026 tarihli ve 0114-01 sayılı kararıyla, Google’ın geliştirdiği açık kaynaklı AMP (Accelerated Mobile Pages) projesinin resmî internet adresi ampproject.org’a Türkiye’den erişimi engelledi.

Karara ilişkin detaylı bir resmî gerekçe paylaşılmazken, engelin doğrudan alan adına uygulanması bu hizmeti kullanan neredeyse tüm sitelerin etkilendiği anlamına geliyor.

AMP nedir ve neden önemli?

AMP teknolojisi, Google öncülüğünde geliştirilen ve mobil cihazlarda web sayfalarının çok daha hızlı yüklenmesini amaçlayan bir açık kaynak projesi olarak biliniyor.

Haber siteleri başta olmak üzere pek çok içerik platformu, mobil aramalarda daha hızlı açılan sayfalar sunmak için bu altyapıyı kullanıyor. Düşük veri tüketimi ve sadeleştirilmiş kod yapısı sayesinde kullanıcı deneyimini iyileştiren sistem, Google’ın algoritmalarında zorunluluk olmaktan çıkarılmış olsa da performans avantajı nedeniyle hâlâ yaygın biçimde tercih ediliyor.

Bu nedenle alan adına getirilen erişim engeli, yalnızca bir web sitesine erişimin kesilmesi anlamına gelmiyor, aynı zamanda geliştiriciler ve yayıncılar açısından teknik belirsizlik yaratıyor.

Daha önce de engellenmişti

Aslında bu karar ilk kez karşılaştığımız bir durum değil. AMP projesi daha önce de benzer bir kararla karşı karşıya kalmıştı.

TFF’nin 22 Ocak 2025 tarihli kararıyla alan adı erişime kapatılmış, gelen tepkiler sonrası yaklaşık 16 saat içinde engel kaldırılmıştı. Bu yeni kararın kalıcı olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.