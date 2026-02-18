Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Türkiye'de de çok tercih edilen bir marka olan Dacia'nın ismi nereden geliyor? İşte ikonik markanın hikâyesi.

Yollarımızda en sık karşılaştığımız, "fiyat-performans" dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Dacia, son yıllarda geçirdiği büyük değişimlerle de gündeme gelmeyi başaran bir marka. Peki Türkiye’de de çok fazla gördüğümüz Dacia markasının isminin arkasında nasıl bir hikâye yatıyor?

Bu içeriğimizde Avrupa’nın en çok satan markalarından biri olan Dacia’nın isminin nereden geldiğine odaklanıyoruz. Aslında bu isim, markanın doğduğu topraklara selam çakan bir doğuş hikâyesine sahip.

Dacia isminin kökeni

Dacia isminin kökeni, Antik Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Günümüzde Romanya ve Moldova topraklarını kapsayan bölge, o dönemlerde Dacia olarak adlandırılıyordu. 1966 yılında Romanya hükümeti kendi yerli otomobil markasını kurmaya karar verdiğinde, halkın milli duygularını temsil edecek ve köklerine atıfta bulunacak bir isim arayışına girdi.

İşte bu noktada atalarının yaşadığı toprakların antik adı olan Dacia markanın resmi adı olarak seçildi. Böylece henüz ilk modelini üretmeden önce bile halk için bir otomobilden daha fazlasını, bir aidiyet sembolünü ifade etmeye başladı.

Markanın doğuşu

Aslında Dacia, her zaman bugün bildiğimiz ismiyle anılmıyordu. Şirket, 1966 yılında UAP, yani Pitești Otomobil Fabrikası adıyla kuruldu. Romanya'nın Mioveni şehrinde kurulan bu dev tesis, modern ve ekonomik araçlar üretme hedefiyle yola çıktı. Ancak 1968 yılında, markanın kimliğini daha güçlü kılmak adına "Dacia" ismi resmen kullanılmaya başlandı ve ilk model olan Dacia 1100 banttan indi.

1999 yılındaki dönüşüm

Dacia'nın gerçek anlamda bir dünya markasına dönüşmesi, 1999 yılında Renault Grubu tarafından tamamen satın alınmasıyla hız kazandı. Bu satın almanın ardından 2004 yılında piyasaya sürülen Logan modeli, markanın global ölçekte tanınmasını sağlayan bir devrim oldu.

Ucuz otomobil mottosuyla yola çıkan Dacia, hem ismindeki mirasını korurken hem de kullanıcıların çok sevdiği arabalar sunan bir marka hâline geldi. Günümüzde de Duster’dan Sandero’ya kadar hem ekonomik hem de gelişmiş modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor.