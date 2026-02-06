2026 Model Huawei Matepad 11.5 S İnceleme

Bugünkü inceleme konuğumuz, Huawei’nin hem fiyat hem de performans dengesini korumayı hedefleyen yeni tableti MatePad 11.5 S. Bu model, özellikle ekran teknolojisi ve yeni nesil bağlantı protokolü NearLink ile dikkat çekiyor.

Videoda, kağıt hissi veren yeni nesil ekran teknolojisinin çizim ve okuma süreçlerine etkisinden, 16.384 seviyeli basınç hassasiyetine sahip M-Pencil performansına kadar tüm detayları teknik bir perspektifle ele aldık. Ayrıca Huawei cihazlarda en çok merak edilen konulardan biri olan Google servislerinin mevcut durumunu ve AppGallery üzerindeki yeni kullanım yöntemlerini uygulamalı olarak test ettik.

Cihazın Teknik Verileri

Ekran: 11.5 inç PaperMatte, 144Hz tazeleme, 2.8K (2800 x 1840) çözünürlük, 291 PPI İşlemci: Kirin 9000WL (Sekiz çekirdekli 7nm mimari) Grafik Birimi: Maleoon 910 Bellek ve Depolama: 8 GB RAM / 256 GB Dahili Hafıza Batarya ve Şarj: 8800 mAh kapasite / 22.5W HUAWEI SuperCharge Ses: 4 hoparlörlü HUAWEI Sound sistemi Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink teknolojisi