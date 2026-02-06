Tümü Webekno
2026 Model Huawei Matepad 11.5 S İnceleme

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bugünkü inceleme konuğumuz, Huawei’nin hem fiyat hem de performans dengesini korumayı hedefleyen yeni tableti MatePad 11.5 S. Bu model, özellikle ekran teknolojisi ve yeni nesil bağlantı protokolü NearLink ile dikkat çekiyor.

Videoda, kağıt hissi veren yeni nesil ekran teknolojisinin çizim ve okuma süreçlerine etkisinden, 16.384 seviyeli basınç hassasiyetine sahip M-Pencil performansına kadar tüm detayları teknik bir perspektifle ele aldık. Ayrıca Huawei cihazlarda en çok merak edilen konulardan biri olan Google servislerinin mevcut durumunu ve AppGallery üzerindeki yeni kullanım yöntemlerini uygulamalı olarak test ettik.

Cihazın Teknik Verileri

Ekran: 11.5 inç PaperMatte, 144Hz tazeleme, 2.8K (2800 x 1840) çözünürlük, 291 PPI İşlemci: Kirin 9000WL (Sekiz çekirdekli 7nm mimari) Grafik Birimi: Maleoon 910 Bellek ve Depolama: 8 GB RAM / 256 GB Dahili Hafıza Batarya ve Şarj: 8800 mAh kapasite / 22.5W HUAWEI SuperCharge Ses: 4 hoparlörlü HUAWEI Sound sistemi Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink teknolojisi

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Steam, Oyun İndirme Konusunda Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcılarını Açıkladı

