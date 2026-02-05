Tümü Webekno
Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

Sony, bugüne kadar toplam kaç PS5 satıldığını açıkladı. Konsol, önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sony’nin Kasım 2020’de tanıttığı PlayStation 5 konsolu, oyun yetersizliği gibi eleştirilere maruz kalsa da yıllar içinde iyi satış oranlarına ulaşmış, oyuncuların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olmayı başarmıştı. Şirket tarafından düzenli olarak paylaşılan satış verileri de bunu doğruluyordu.

Şimdi ise Sony’den yeni açıklamalar geldi. Teknoloji devi, aralıkta sona eren 2025’in son çeyreğe ilşikin kazanç toplantısında bugüne kadar toplamda kaç PlayStation 5 konsolu satıldığını açıkladı. Cihaz, önemli bir eşiği daha geride bırakmayı başardı.

92,2 milyon PS5 satıldı

pseor

Verilere göre Sony, Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan 3 aylık süreçte 8 milyon daha PlayStation satışı gerçekleştirdi. Özellikle yurt dışında Noel, Black Friday gibi zamanların yer aldığı “tatil dönemi” olarak bilinen, indirimlerin tavan yaptığı dönemde iyi sayıda satış gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 milyonluk bir düşüş var ancak yine de iyi bir miktar diyebiliriz.

8 milyonluk satışla birlikte bugüne kadar satılan toplam PS5 sayısı 92,2 milyona çıktı ve resmen 90 milyon barajını geçmiş oldu. PS5, 160 milyon satan PS2 ve 117 milyon satan PS4’ten sonra şu anda tarihin en çok satan 3’üncü PlayStation’ı konumunda bulunuyor.

Oyunları içeren yazılım satışlarıyla ilgili de bilgiler var. PS5 ve PS4’teki **oyun satışları 97,2 milyon olarak **kaydedildi. Yıllık oranda 1,3 milyonluk bir artış var. Birinci taraf oyunlar, bu satışların 13,2 milyonunu oluşturdu. Ayrıca şirket satışların %76’sının dijital olarak gerçekleştirildiğini de ekledi. Son olarak aylık aktif PlayStation Network kullanıcı sayısı 132 milyon olarak açıklandı.

