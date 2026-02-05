Steam'e Sessiz Sedasız Onlarca Yeni Ücretsiz Oyun Eklendi: İşte Aralarından En Dikkat Çekenler!

Geçtiğimiz Ocak ayından bu yana Steam'e sayısız yeni ücretsiz oyun eklendi. Peki bu oyunlardan hangileri oyuncular tarafından çok sevildi?

Sessiz sedasız bir şekilde Steam mağazasına onlarca yeni ücretsiz oyun eklendi. Bu ay yayınlanan bu yeni ücretsiz yapımların hepsi üst düzey yapımlar olmasa da bazıları şimdiden oyunculardan oldukça olumlu yorumlar almayı başardı.

Özellikle erken erişim puanlarıyla öne çıkan birkaç oyun, “indirip denemeye değer” listesinin üst sıralarına yerleşmiş durumda. İşte Steam’de ücretsiz olarak sunulan yeni oyunlardan bazıları:

Steam'e eklenen yeni ücretsiz oyunlar:

Terminal Lucidity : Bir teknisyenin gözünden süper bilgisayarlarda rutin bakım yapmayı konu alan korku ve bulmaca oyunu. Şu an için etkileyici bir şekilde %100 olumlu oyuncu puanına sahip.

: Bir teknisyenin gözünden süper bilgisayarlarda rutin bakım yapmayı konu alan korku ve bulmaca oyunu. Şu an için etkileyici bir şekilde %100 olumlu oyuncu puanına sahip. Five Nights At Monkeys: Flat Mode : Retro grafiklere sahip, jumpscare anlarıyla dolu bir hayatta kalma korku oyunu. Oyuncuların %85’i olumlu inceleme bırakmış durumda.

: Retro grafiklere sahip, jumpscare anlarıyla dolu bir hayatta kalma korku oyunu. Oyuncuların %85’i olumlu inceleme bırakmış durumda. Duet Night Abyss : Anime tarzı görsellere sahip bir looter shooter RPG. Yaklaşık 1.000 oyuncu yorumu bulunan yapım, %64 olumlu puanla ortalamanın üzerinde bir başlangıç yaptı.

: Anime tarzı görsellere sahip bir looter shooter RPG. Yaklaşık 1.000 oyuncu yorumu bulunan yapım, %64 olumlu puanla ortalamanın üzerinde bir başlangıç yaptı. AEXXOS : Uzay gemileriyle PvP ve co-op oynanabilen, RPG ve strateji öğeleri barındıran çevrim içi bir oyun. Şu an %48 olumlu değerlendirmeye sahip.

: Uzay gemileriyle PvP ve co-op oynanabilen, RPG ve strateji öğeleri barındıran çevrim içi bir oyun. Şu an %48 olumlu değerlendirmeye sahip. Potion Knight : Hızlı tempolu oynanışı ve retro tarzıyla öne çıkan bir FPS. Oyunculardan %94 olumlu puan alarak listenin yıldızlarından biri.

: Hızlı tempolu oynanışı ve retro tarzıyla öne çıkan bir FPS. Oyunculardan %94 olumlu puan alarak listenin yıldızlarından biri. Where We Went : İzometrik bakış açısına sahip, dövüş mekaniklerini korku RPG unsurlarıyla harmanlayan bir yapım. Etkileyici bir şekilde %100 olumlu puanıyla dikkat çekiyor.

: İzometrik bakış açısına sahip, dövüş mekaniklerini korku RPG unsurlarıyla harmanlayan bir yapım. Etkileyici bir şekilde %100 olumlu puanıyla dikkat çekiyor. Glassy Stare: Karanlık hikâyesiyle öne çıkan, hikâye odaklı bir görsel roman. Şu an %92 olumlu oyuncu değerlendirmesine sahip.

Peki Steam'e eklenen yeni ücretsiz oyunlardan sizin ilginizi çeken bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.