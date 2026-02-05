Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam'e Sessiz Sedasız Onlarca Yeni Ücretsiz Oyun Eklendi: İşte Aralarından En Dikkat Çekenler!

Geçtiğimiz Ocak ayından bu yana Steam'e sayısız yeni ücretsiz oyun eklendi. Peki bu oyunlardan hangileri oyuncular tarafından çok sevildi?

Steam'e Sessiz Sedasız Onlarca Yeni Ücretsiz Oyun Eklendi: İşte Aralarından En Dikkat Çekenler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sessiz sedasız bir şekilde Steam mağazasına onlarca yeni ücretsiz oyun eklendi. Bu ay yayınlanan bu yeni ücretsiz yapımların hepsi üst düzey yapımlar olmasa da bazıları şimdiden oyunculardan oldukça olumlu yorumlar almayı başardı.

Özellikle erken erişim puanlarıyla öne çıkan birkaç oyun, “indirip denemeye değer” listesinin üst sıralarına yerleşmiş durumda. İşte Steam’de ücretsiz olarak sunulan yeni oyunlardan bazıları:

Steam'e eklenen yeni ücretsiz oyunlar:

2

  • Terminal Lucidity: Bir teknisyenin gözünden süper bilgisayarlarda rutin bakım yapmayı konu alan korku ve bulmaca oyunu. Şu an için etkileyici bir şekilde %100 olumlu oyuncu puanına sahip.
  • Five Nights At Monkeys: Flat Mode: Retro grafiklere sahip, jumpscare anlarıyla dolu bir hayatta kalma korku oyunu. Oyuncuların %85’i olumlu inceleme bırakmış durumda.
  • Duet Night Abyss: Anime tarzı görsellere sahip bir looter shooter RPG. Yaklaşık 1.000 oyuncu yorumu bulunan yapım, %64 olumlu puanla ortalamanın üzerinde bir başlangıç yaptı.
  • AEXXOS: Uzay gemileriyle PvP ve co-op oynanabilen, RPG ve strateji öğeleri barındıran çevrim içi bir oyun. Şu an %48 olumlu değerlendirmeye sahip.
  • Potion Knight: Hızlı tempolu oynanışı ve retro tarzıyla öne çıkan bir FPS. Oyunculardan %94 olumlu puan alarak listenin yıldızlarından biri.
  • Where We Went: İzometrik bakış açısına sahip, dövüş mekaniklerini korku RPG unsurlarıyla harmanlayan bir yapım. Etkileyici bir şekilde %100 olumlu puanıyla dikkat çekiyor.
  • Glassy Stare: Karanlık hikâyesiyle öne çıkan, hikâye odaklı bir görsel roman. Şu an %92 olumlu oyuncu değerlendirmesine sahip.
Oyunlar Gerçekten Yasaklanabilir mi? "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" Yayınlandı (34 Sayfalık Planı Sizler İçin Özetledik) Oyunlar Gerçekten Yasaklanabilir mi? "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" Yayınlandı (34 Sayfalık Planı Sizler İçin Özetledik)
Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz) Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Peki Steam'e eklenen yeni ücretsiz oyunlardan sizin ilginizi çeken bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com