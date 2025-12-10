Tümü Webekno
Türkiye'de de Satışa Sunulacak Tasarımıyla Büyüleyen 2027 Kia Seltos Tanıtıldı

Kia, sevilen modeli Seltos'un ikinci neslini tanıttı. Yeni tasarım ve özelliklerle sunulacak aracın Türkiye'de de satışa sunulduğunu göreceğiz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kia, Türkiye’de birçok farklı modelini sunsa da bazı araçlarını getirmiyordu. Bunlardan biri de sevilen SUV’u Seltos’tu. Şimdi ise Seltos hakkında otomobilseverleri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Kia, Seltos modelinin ikinci neslini gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen duyurdu. Yeni tanıtılan aracın, 2026’da ülkemize gelmesi bekleniyor.

2027 Kia Seltos, baştan aşağı yenilenmiş durumda. Artık o eski görünümü yok. Bunun yerine daha modern ve şık bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yeni Seltos, Kia Niro ve Hyundai Kona gibi araçların mimarisini paylaşıyor.

2027 Kia Seltos neler sunuyor?

et1

Önceki nesle göre daha büyük olan Seltos’un tasarımına baktığımızda çok daha şık hâle geldiğini görebiliyoruz. İlk olarak büyük ve geniş bir ön ızgara bizi karşılıyor. Bunun yanı sıra dikey far takımları ve yeni kapı kolları da araçla sunulacak.

kia2

Kia’nın açıklamalarına göre Seltos modelinde 2 adet motor seçeneği bulunacak. Bunlardan biri** 1,6 litrelik dört silindirli benzinli** versiyon, diğeri ise 2.0 litrelik atmosferik motor. Motorlar, 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştiriyor. Dört tekerden çekiş versiyonunun da sunulacağını ekleyelim.

kia3

Aracın Hibrit versiyonunun da geleceği belirtilmiş. Ayrıca Avrupa’da daha farklı motor seçenekleri de olabilir. Bu konuda henüz net açıklamalar yok. Ayrıca motorların güç verileri de paylaşılmamış. Kia, yeni Seltos modelini EX, LX, SX, GT-Line ve X-Line versiyonlarıyla sunacak. X-Line’da daha metalik renkler ve arazi odaklı detaylar, GT-Line da ise daha sportif detaylar yer alacak.

iç

İç mekânına geldiğimizde sade ve şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kullanıcılara konforlu bir sürüş deneyimi yaşatacak otomobilde 2 adet 12,3 inç boyutunda ekran bulunuyor. Otomobilin fiyatı henüz açıklanmadı. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru satışa sunulmaya başlayacak. Ülkemize tam geliş tarihini de ilerleyen aylarda öğreneceğiz.

Araba Kia

