23 Milyon Yıllık Keseli Aslan Kalıntıları Bulundu

Avustralya'da fosil araştırması yapan bilim insanları, bundan 23 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Lekaneleo roskellyae" isimli bir keseli aslan türünün kalıntılarını keşfettiler. Kemik kırabilen dişlere sahip olan bu aslan türüne dair bulunan kalıntılar, bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Avustralya, bir yandan eylül ayında çıkıp aylarca devam eden orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan da önemli gelişmelere sahne oluyor. Ülke genelinde araştırma yapan bilim insanları, bundan milyonlarca yıl önce yaşamış ve nesli tükenmiş olan bir aslan türünün kalıntılarını buldular. Araştırmacılar, buldukları kalıntıların önemli olduğuna inanıyorlar.

Yeni Güney Galler Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan ve ülkenin en popüler fosil bölgesi olan Riversleigh'ta fosil araştırması yaparken "Lekaneleo roskellyae" olarak isimlendirilen, nesli tükenmiş bir aslan türüne ait kalıntılarla karşılaştılar. Bilim insanlarının kalıntılarını keşfettiği Lekaneleo roskellyae türü, fazlasıyla ilginç özelliklere sahip.

Lekaneleo roskellyae, keseli bir aslan türü olarak karşımıza çıkıyor. Evcil bir kedi büyüklüğünde olan Lekaneleo roskellyae, kemik kırabilme yeteneği olan oldukça güçlü dişlere sahipti. Lekaneleo roskellyae türü aslanlar, yakaladıkları avlarını bu keskin dişleri sayesinde neredeyse tamamen yiyebiliyorlardı. Bu etkileyici diş yapısıyla diğer keseli aslan türlerinden ayrılan Lekaneleo roskellyae, bilim insanları tarafından daima merak konusuydu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlara göre Lekaneleo roskellyae türü aslanlar, bundan 23 milyon yıl önce Queensland'in kuzeybatısında bulunan dağlık arazilerde yaşıyorlardı. Yaşadıkları dönemlerde sürüler halinde bulunduklarını ifade eden bilim insanları, küçük boyutlarına rağmen bu aslan türünün çevresindeki diğer hayvanları korkutma gibi bir özelliğinin olduğunu ifade ediyorlar.