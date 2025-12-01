24-31 Kasım 2025: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

24-31 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgiyle karşılanıyor. Milyonlarca kullanıcı, Netflix’ten Prime Video’ya kadar birçok platforma abone olmuş durumda. Peki Türkiye’de geride bıraktığımız hafta boyunca en çok izlenen yapımlar neler?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 24-31 Kasım 2025 tarihleri arasında ülkemizde en çok izlenen filmleri ve dizileri derledik. Filmlerde Prime Video’nun İki Dünya Bir Dilek dizisi zirvede yer alıyor. Dizilerde ise dünyadaki en popüler dizilerden olan ve son sezonunun ilk kısmı geçen hafta yayımlanan Netflix imzalı Stranger Things bulunuyor.

Geçen hafta en çok izlenen filmler

İki Dünya Bir Dilek - Prime Video Culpa Nuestra - Prime Video Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video Devlet Başkanları - Prime Video Gremlinler - Prime Video Babam Söz Verdi - Disney+ Harry Potter ve Ateş Kadehi - TV+ & HBO Max Dublör - Prime Video Furiosa: Bir Mad Max Destanı - TV+ & HBO Max Kuş Kafesi - Prime Video

Geçen hafta en çok izlenen diziler