Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

24-31 Kasım 2025: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

24-31 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

24-31 Kasım 2025: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgiyle karşılanıyor. Milyonlarca kullanıcı, Netflix’ten Prime Video’ya kadar birçok platforma abone olmuş durumda. Peki Türkiye’de geride bıraktığımız hafta boyunca en çok izlenen yapımlar neler?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 24-31 Kasım 2025 tarihleri arasında ülkemizde en çok izlenen filmleri ve dizileri derledik. Filmlerde Prime Video’nun İki Dünya Bir Dilek dizisi zirvede yer alıyor. Dizilerde ise dünyadaki en popüler dizilerden olan ve son sezonunun ilk kısmı geçen hafta yayımlanan Netflix imzalı Stranger Things bulunuyor.

Geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. İki Dünya Bir Dilek - Prime Video
  2. Culpa Nuestra - Prime Video
  3. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video
  4. Devlet Başkanları - Prime Video
  5. Gremlinler - Prime Video
  6. Babam Söz Verdi - Disney+
  7. Harry Potter ve Ateş Kadehi - TV+ & HBO Max
  8. Dublör - Prime Video
  9. Furiosa: Bir Mad Max Destanı - TV+ & HBO Max
  10. Kuş Kafesi - Prime Video

Geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Stranger Things - Netflix
  2. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  3. Prens - HBO Max
  4. Spartaküs: Kan ve Kum - Prime Video & Netflix
  5. Nereden Nereye - TV+ & From
  6. Tulsa King - TV+
  7. The Walking Dead - TV+ & Netflix & Disney+
  8. The Day of the Jackal - TOD
  9. High Potential - Disney+
  10. İlk ve Son - HBO Max
Türkiye'de En Çok Aboneye Sahip Dijital Platformlar Açıklandı Türkiye'de En Çok Aboneye Sahip Dijital Platformlar Açıklandı
Netflix Amazon Prime Disney

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim